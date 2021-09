Ascolta l'Audio Dell'Articolo

Achetta

In piemontese la parola achetta indica un cavallo che va all’ambio destinato soprattutto al signore. In italiano si dice chinea, dall’antico francese haquenée, cavallo che va all’ambio. Prima di continuare ricordo che l’ambio è un tipo di andatura dei quadrupedi, effettuata col movimento contemporaneo degli arti di un lato, successivo a quello degli arti dell’altro lato, normale nel cammello, dromedario, giraffa, orso, accidentale nei bovini e nei canidi. Nel cavallo è per lo più acquisito con l’addestramento. La chinea veniva usata non solo per indicare il cavallo che andava all’ambio ma poi fu usata poi prevalentemente per designare il cavallo bianco che il re di Napoli presentava al pontefice in segno di omaggio feudale. L’uso risaliva a Carlo d’Angiò, che per ottenere il regno di Manfredi di Svevia si impegnò a un censo annuo di 8000 once d’oro e al dono della cavalla nella festa dei SS. Pietro e Paolo. L’usanza durò fino al 1788, quando venne disposta l’offerta del solo censo. Nel 1855 Ferdinando II fu esonerato da ogni omaggio e tributo, dietro il versamento A Pio XII di 10.000 scudi, destinati al monumento all’Immacolata da costruirsi A Roma. Ma la parola francese deriva dal medio inglese, il nome di un borgo Londinese detto Hackney famoso per l’allevamento dei cavalli e loro addestramento

Favria, 3.09.2021 Giorgio Cortese

