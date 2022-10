TORINO. Un uomo di 40 anni è stato ferito gravemente alla gola, accoltellato con un taglierino questo pomeriggio a Torino in un giardino di via Damiano Chiesa angolo via Vittime di Bologna, quartiere Barca. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i sanitari. La vittima è stata trasportata in condizioni gravi all’ospedale. A quanto si apprende la vittima sarebbe di origini straniere ed stato colpito vicino ad una panchina del giardino. A dare l’allarme alcuni passanti intorno alle 14.30. L’uomo è stato soccorso ed è stato trasportato all’ospedale Giovanni Bosco.I carabinieri hanno fermato un sospettato e hanno recuperato l’arma vicino ad un bidone dei rifiuti.

