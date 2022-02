Accadde oggi

Il 3 febbraio del 1966 la navetta sovietica Luna 9 effettua il primo allunaggio, nel 1969 al Cairo, Yasser Arafat viene nominato capo dell’Organizzazione per la Liberazione della Palestina dal Congresso Nazionale Palestinese. Nel 1972 si svolgono le prime Olimpiadi invernali disputate in Asia si aprono a Sapporo, Giappone. Nel 1984 lo Space Shuttle Challenger parte per la decima missione del Programma Space Shuttle. Nel 1991 viene sciolto il Partito Comunista Italiano, dividendosi in Partito Democratico della Sinistra e Partito della Rifondazione Comunista. Nel 1988 incidente della funivia del Cermis perché un aereo militare statunitense al comando del capitano Richard J. Ashby, partito dalla Base aerea di Aviano, trancia il cavo della funivia del Cermis, in Val di Fiemme. L’incidente provocò la morte di 19 passeggeri e del manovratore. Nel 2011 internet esaurisce gli indirizzi IPv4. Protocollo di base per il funzionamento di internet stesso;. Nel 2016 il 12º Presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella si insedia con cerimonia solenne.

Favria, 3.02.2022 Giorgio Cortese

Buona giornata. Febbraio di cristallo, tutto brilla, volano i passeri con piume d’argento. Felice giovedì.

Viva la vita se doni la vita. Ti aspettiamo a Favria VENERDI’ 4 FEBBRAIO 2022, cortile interno del Comune dalle ore 8 alle ore 11,20. Abbiamo bisogno anche di Te. Dona il sangue, dona la vita! Attenzione a seguito del DPCM del 8 marzo 2020, per evitare assembramenti è necessario sempre prenotare la vostra donazione. Portare sempre dietro documento identità. a Grazie per la vostra collaborazione. Cell. 3331714827- grazie se fate passa parole e divulgate il messaggio

Commenti