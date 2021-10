SETTIMO TORINESE – E’ fuggito dalla guerra in Somalia, aveva appena 19 anni. Oggi ne ha 32 e con 1112 voti è diventato consigliere comunale a Torino nelle fila del Pd (Partito Democratico). Ha oltrepassato nomi del passato, ma non solo. Abdullahi Ahmed mediatore culturale che havissuto per molti anni a Settimo Torinese, sogna una città metropolitana che guardi di più ai migranti. “Da 25 anni in consiglio comunale a Torino non c’è una persona con un passato migratorio. Non posso dire cosa farò, ma certamente continuerò ad ascoltate la gente. Settimo la porto [...]





login (cliccando qui) , altrimenti vai sul nostro Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il, altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.