“Senza Confini Fest 2022”. L’associazione verruese “Senza Fili, Senza Confini” che porta internet veloce in una serie di comuni della collina chivassese, del basso vercellese e del Monferrato, organizza una grande festa per celebrare l’ottavo compleanno.

Appuntamento riservato ai soci sabato 3 settembre alla Fortezza.

La festa si svilupperà con una serie di eventi, dalle 15 fino alle 24, e alternerà una fase culturale, una enogastromica e una conviviale.

Si parte con il convegno dal titolo “Monferrato e cambiamento climatico”: otto esperti illustreranno come il cambiamento climatico incide e inciderà sul territorio del Monferrato, sapientemente coordinati dal dottor Angelo Melone. Parleranno delle variazioni di clima e di come queste incidono sulla fertilità dei suoli, sulle specie botaniche autoctone, sulle colture, sulla fauna, sui monumenti e sul paesaggio.

Seguirà una cena rigorosamente ispirata ai sapori del Monferrato, per la quale è possibile optare su una variante vegetariana. Per accompagnare i cibi, i vini di quattro cantine, condotte da associati, rappresentative delle quattro province in cui l’Associazione opera.

A partire dalle 21.30 la festa sarà chiusa dal concerto della Shary Band.

Alcuni ulteriori eventi collaterali della giornata. Nel corso del pomeriggio verrà approfonditala nuova attività che l’associazione svolgerà in ambito “Internet delle Cose”, a cominciare da una strategica collaborazione con le associazioni di categoria dell’agricoltura. Infine, tra la fine del convegno e l’inizio aperitivo sulla terrazza della Fortezza, in compagnia del Quartetto Jazz formato da Silvio Barisone (chitarra), Roberto Lazzarino (sax), Biagio Sorato (contrabbasso), Antonio Pirrone (batteria)

Gli eventi si svolgeranno presso la Fortezza di Verrua Savoia e saranno tutti all’aperto. In caso di maltempo, la festa si sposterà nella vicina Crescentino, all’interno del Teatro Cinico Angelini.

Il convegno sarà trasmesso anche in streaming, sul canale YouTube dell’Associazione.

