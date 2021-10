VERCELLI. In città sono entrati in funzione la scorsa setiimana due nuovi avamposti per la lotta e la prevenzione al Covid. Chiuso quello alla discoteca “Il Globo” di Borgo Vercelli, dove si torna a ballare, hanno preso il via le vaccinazioni al nuovo polo creato dall’Asl al Centro Fiere di Caresanablot. Parallelamente il Comune di Vercelli e l’Azienda Farmaceutica Municipalizzata hanno avviato l’attività dell’hub per i tamponi rapidi: è in via Galileo Ferraris, ubicato in alcuni locali del Comune sfitti da tempo.

