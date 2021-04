Ascolta l'Audio Dell'Articolo

Bricocenter è nato a Venaria, accadeva circa 38 anni fa ed era il 1983, oggi con rinnovata passione e con grande esperienza e professionalità rilancia questo suo negozio storico, dopo alcuni mesi intensi tutti dedicati al re-building, per ripresentarsi alla comunità completamente rinnovato.

Dopo l’esperienza di successo di altri re-building realizzati nei negozi di Lucca, Fano, Parma, Merate, Falconara e Vertemate, Bricocenter ripropone anche a Venaria lo stesso format per ampliare la gamma di prodotti e l’offerta di servizi , per renderli più pertinenti ai bisogni del territorio; rinnovando completamente il suo primo negozio, aperto quasi 38 anni fa.

Gli interventi sono stati mirati a ridefinire completamente il layout e le strutture, ma questo ha permesso di ridefinire completamente il layout. L’area si sviluppa su un totale di 3730 mq tutti dedicati all’area vendita. Per la tanto attesa riapertura prevista al pubblico del 22 aprile, il negozio si presenta completamente rinnovato e con personale più numeroso e qualificato, sono infatti 7 le nuove assunzioni. Bricocenter Venaria è quindi pronto ad accogliere i clienti con i giusti consigli e soluzioni, confermando competenze e professionalità nella manutenzione e nella riparazione, ambiti in cui viene confermata la sua leadership; ma introducendo oggi, nuovi profili specializzati in grado di offrire soluzioni complete e su misura per il miglioramento della casa e del giardino.

