A ven Gelindo!

Gelindo, personaggio tipico delle rappresentazioni teatrali popolari natalizie. Gelindo è il pastore piemontese, specialmente monferrino. Di solito si muove dal Monferrato per obbedire al decreto di Augusto. Mentre va, per via incrocia “signur” Giuseppe con Maria, e vorrebbe invitarli a casa sua, visto che hanno difficoltà a trovare alloggio, ma casa sua è un po’ lontana. Si può notare che si incrociano le tradizioni locali con i racconti del Vangelo. Ma Gelindo era così importante che si diceva “a ven Gelindo” per dire che arrivava il Natale. Gelindo era importante nel Presepe, tra i pastori.

Favria, 22.12.2020 Giorgio Cortese

Interminabili attimi e grandi emozioni, questo è il Natale.

