‘A Trizza.

‘a Trizza in siciliano, sperando di averlo scritto giusto è il piccolo borgo di Aci Trezza, a dispetto delle sue dimensioni, rappresenta una piccola perla per la terra sicula. La storia del posto si lega a leggende risalenti all’antica Grecia ma anche alla ben più attuale letteratura italiana. Aci Trezza è una frazione del comune di Aci Castello, nella città metropolitana di Catania. Centro peschereccio di antica e notevole tradizione, è famoso per il suo paesaggio. Si affaccia sul mar Ionio e dista circa 9 chilometri da Catania. Il panorama che si ammira dal borgo è dominato dai faraglioni dei Ciclopi, degli scogli basaltici, e dalla vicina isola di Lachea, che viene identificata con l’omerica isola delle Capre. I Faraglioni dei Ciclopi sono degli scogli che si innalzano dal mare. Attorno a questi vi è una leggenda che narra dell’ira di Polifemo il quale cercò di colpire Ulisse durante la sua fuga proprio con questi scogli.

Favria, 12.09.2022 Giorgio Cortese

