TRINO VERCELLESE. Si moltiplicano in tutto il Piemonte le iniziative di solidarietà nei confronti della popolazione ucraina. A Trino (Vercelli) la comunità musulmana ha sfilato ieri sera in una fiaccolata organizzata dalla parrocchia e dall’amministrazione comunale per manifestare contrarietà alla guerra.

Il corteo è terminato in Comune, dove sono intervenuti il sindaco Daniele Pane, il parroco don Patrizio Maggioni e l’imam Omar Alì, di fianco alla scritta “Pace” realizzata con le candele.