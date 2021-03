A Trino e in altri comuni del vercellese servizio DAD per genitori che lavorano

E’ partito questa mattina a Borgosesia, ma anche in altri comuni della Valsesia e a Trino, nel Vercellese, un servizio di assistenza scolastica per i genitori che lavorano e che sono impossibilitati a tenere a casa i loro bambini in casa per seguire la dad. A [...]





Abbiamo deciso di rendere gratuiti alcuni contenuti di questo sito e questo articolo è in questo elenco. Se vuoi leggerlo devi però essere registrato. Se sei già registrato effettua il login nel form sottostante, altrimenti registrati (cliccando qui)

Inserisci la tua email Password Ricordami

Commenti