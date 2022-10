Oltre 500 funerali in più a Torino nei primi nove mesi del 2022 rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, 10.443 a fronte di 9.916, un incremento di mortalità dovuto anche alle elevate temperature estive.

I dati sono stati forniti da Afc in occasione della presentazione delle attività per la commemorazione dei defunti.

Come tipologia di sepoltura, anche quest’anno si conferma come scelta principale la cremazione, che supera il 50% e che è raddoppiata negli ultimi 15 anni.

Seguono la tumulazione in loculo (16,82%) e l’inumazione (8,4% per la sepoltura in terra). Oltre il 24% di deceduti a Torino ha invece scelto di essere sepolto in cimiteri fuori città.

In Italia 6 decessi su 10 evitabili tra under 75

Che siano dovuti a tumori o a incidenti, in Italia, 6 decessi su 10 sarebbero evitabili tra gli under 75, ovvero sono legati a cause prevenibili o curabili. E forte è il gap tra uomini e donne, a svantaggio dei primi, così come tra Nord e Sud del Paese. A pesare su questo è stata la pandemia.

Il Covid infatti ha ridotto aspettativa di vita, screening e cure nel 2020, ma l’accesso alle cure ha visto una “ripresa” nel 2021 con 371.000 ricoveri in più rispetto all’anno precedente.

E’ il quadro tracciato dalla Relazione sullo Stato Sanitario del Paese 2017-2021, pubblicata sul portale del Ministero della Salute e inviata al Parlamento.

Nel 2019, infatti, sono decedute per ‘cause prevenibili’ con stili di vita più salutari e con la riduzione di rischi ambientali o ‘trattabili’ con diagnosi e cura veloci 96.400 persone, pari al 63% di tutti i decessi sotto i 75 anni.

Di questi, 60.987 erano uomini e 35.413 donne: disuguaglianze spiegabili soprattutto con la ‘componente prevenibile’ (dovuta a abuso di alcol, fumo, alimentazione scorretta, incidenti di auto o sul lavoro), visto che negli uomini i decessi legati a queste cause sono quasi il triplo.

Negli uomini, inoltre, la principale causa di morte è il tumore al polmone, malattia prevenibile che causa oltre 10.700 decessi in un anno, mentre nelle donne il tumore al seno, malattia trattabile se diagnosticata tempestivamente, provoca circa 6.000 vittime l’anno.

Certo, l’Italia va molto meglio di altri Paesi europei. Ma, se al Nord e al Centro si presentano i tassi più bassi di mortalità evitabile, al Sud e nelle Isole si confermano quelli più alti. La situazione più critica è in Campania, quella più favorevole nella Provincia Autonoma di Trento.

Su questo trend, si è inserito il Covid-19 che ha portato, da un lato, a una diminuzione dell’aspettativa di vita e degli screening per i tumori, dall’altro ad una crescita della rinuncia alle cure. Nel 2020, rispetto al 2019, si è registrata “una forte diminuzione delle prestazioni di specialistica ambulatoriale erogate (-21%) – si legge – ma nel 2021 è iniziata una prima fase di ripresa delle attività sospese o ritardate causa Covid“.

Sempre nel 2020 sono diminuiti gli accessi al Pronto soccorso: questi ultimi erano 21 milioni nel 2019 e nell’anno dell’emergenza hanno subito una riduzione del 38%, soprattutto per via del calo dell’86% dei codici bianchi e verdi. Mentre per gli screening oncologici, rispetto al 2019, c’è stata una riduzione di partecipazione del 10% per quello al seno, del 20% a quello cervicale e del 13% per il colon retto. Tuttavia, il 2021 ha visto una ripresa dell’attività ospedaliera, con un aumento di oltre 371.000 ricoveri rispetto al 2020, in base ai dati del flusso delle Schede di Dimissioni Ospedaliere (Sdo), in corso di consolidamento. La Relazione traccia un quadro “tra luci e ombre” e “arriva dopo ben 8 anni di assenza. L’ultima, infatti, è datata 2014 e si riferiva ai due anni precedenti“, commenta Tonino Aceti, presidente di SalutEquità.

“Lasciare indietro per così tanto tempo documenti ufficiali come questo – aggiunge – incide sulla corretta capacità di programmazione del Servizio Sanitario Nazionale“, cosa “indispensabile per affrontare criticità come le disuguaglianze nell’assistenza“.

