Sono due le manifestazioni contro la guerra in Ucraina che oggi sono cominciate a Torino con alcune centinaia di dimostranti. La prima è quella promossa nell’ambito della mobilitazione nazionale dal coordinamento ‘Europe for Peace’.

La seconda è stata lanciata da ‘La variante torinese’, comitato nato due anni fa sull’onda delle proteste No Vax e No Green Pass. ‘Europe for Peace’ ha raccolto attivisti e simpatizzanti di movimenti e partiti portatori di messaggi diversi.

“Siamo scesi in piazza per la pace – ha detto Paolo Furia, segretario regionale del Pd in Piemonte – con i nostri pensieri e i nostri argomenti. Con la solidarietà per il popolo ucraino. Contro le invasioni militari e le retoriche scioviniste e nazionaliste. Per dire che l’Europa può svolgere un ruolo nel negoziato, ma che per negoziare serve la volontà di tutti, a partire dagli invasori”.

“Noi – ha spiegato Giampiero Leo, portavoce del Coordinamento interconfessionale del Piemonte – ci riconosciamo nel documento di ‘Europe for Peace’, che ha chiesto una tregua ma non è contrario agli aiuti all’Ucraina”.

Presenti anche Anpi, No Tav della Valle di Susa, Unione Popolare (che ha chiesto “stop alle sanzioni e all’invio delle armi”) e Rifondazione Comunista (che ha riproposto lo slogan “No Putin No Nato”). Quello di “La variante torinese” è stato un corteo “senza partiti e senza ideologie” contro “le speculazioni della guerra, dell’energia e della salute” e “contro la Nato in Italia”.

Il coordinatore, Marco Liccione, ha esortato i cittadini che passeggiavano in via Po a unirsi alla manifestazione: “A Parigi sono scese in piazza un milione di persone. Noi siamo qui a fare shopping mentre è a rischio il nostro futuro”. Le due manifestazioni si sono sfiorate in piazza Castello.

