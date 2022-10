Torino torna a festeggiare Natale e Capodanno in piazza e per le strade, con una serie di eventi per il periodo festivo e uno spettacolo di musica dal vivo in pazza Castello per accogliere il nuovo anno.

La Giunta ha approvato le linee guida per le manifestazioni d’interesse da presentare alla Città per le attività del programma affidato alla Fondazione per la Cultura Torino che dovrà costruire, dall’1 al 25 dicembre, un palinsesto di attività d’intrattenimento culturale diffuse sul territorio e iniziative di animazione nell’area centrale della città.

Per il progetto la Città ha previsto un contributo alla Fondazione fino a un massimo di 150mila euro. Per il Capodanno, che vuole riportare un piazza torinesi e turisti, il progetto artistico originale “dovrà coniugare talenti locali, nell’ottica del coinvolgimento del ricco tessuto musicale e culturale, con grandi nomi di rilevanza nazionale e internazionale”.

Sarà dunque pubblicato sul sito della Città l’avviso di manifestazione di interesse e l’Importo previsto è di 500mila euro, di cui 310mila provenienti da economie nella gestione di Eurovision.

