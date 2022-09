Il centrodestra vola al di fuori di Torino, con oltre il 53% nella circoscrizione Piemonte 2, dove Fratelli d’Italia supera il 30% dei consensi, mentre nel capoluogo piemontese il centrosinistra resta avanti di 4 punti e il Pd è ancora il primo partito, oltre il 25%.

E’ la prima fotografia del voto in Piemonte, dove l’affluenza è stata in calo di quasi 9 punti, rispetto al voto del 2018, scendendo dal 75,18% (alla Camera) al 66,35%. Anche a Torino città l’astensionismo è cresciuto dello stesso passo: al voto il 64,58% degli aventi diritto, con un picco del 71,28% nel collegio Centro-Crocetta e il dato più basso nelle periferie di Borgo Vittoria-Lucento-Vallette, con il 58,46%; quattro anni fa alle Politiche si era presentato alle urne il 73,22% degli elettori; alle Comunali dell’autunno 2021 aveva partecipato il 46,08%.

Rispetto al voto delle Amministrative, FdI a Torino ha raddoppiato la percentuale dei voti, da 10,4% a 20,81% alla Camera, il centrodestra ha messo insieme il 33,49%, il centrosinistra il, 37,68%, M5S il 12,16%, Azione-Italia Viva è andata oltre il 10%. Tra le sfide più attese il presidente di +Europa Riccardo Magi con il 39,78% ha prevalso su Elena Chiorino, assessore regionale al Lavoro e all’Istruzione di Fratelli d’Italia, mentre Augusta Montaruli, parlamentare uscente del partito della Meloni, ha superato Stefano Lepri (PD): 35,99% contro 35,40%.

L’ex sindaca M5s Chiara Appendino ha raccolto il 13,84%. Al Senato in città Andrea Giorgis (PD), sottosegretario alla Giustizia nel secondo governo Conte, con il 37,96% nell’uninominale ha staccato di oltre 4 punti la leghista Marzia Casolati. Complessivamente, alla Camera il centrodestra ha ottenuto il 53,15% nel Piemonte 2 (FdI 30,47% Lega 13%, Forza Italia 9%), il 39,95% nel Piemonte 1 (Fdi 23,94%); il centrosinistra rispettivamente il 24,76% (PD 17,66%) e 39,95% (PD 22,1%); M5s al 12,40% al Piemonte 2, 8,1% nell’altra circoscrizione; Azione-Italia Viva 9% nel Piemonte 1, un po’ meno, 8,61%, nel Piemonte 2. Al Senato 46,6% per il centrodestra, 28,5% per il centrosinistra, 10,15% per M5s e 8,52% per il Terzo Polo.

