Si concluderà al MU-CH | Museo della Chimica a Settimo Torinese, il lungo percorso del progetto educativo Euphidra For Kids, promosso da Zeta Farmaceutici in collaborazione con Pleiadi, che è entrato nell’anno 2022 nelle scuole del Piemonte realizzando 100 laboratori, per un totale di oltre 3000 studenti coinvolti.

Un percorso per trasmettere scientificamente l’importanza di proteggere e curare la nostra pelle.

L’appuntamento al MU-CH è il 17 settembre 2022 (2 turni da 90 minuti, alle 11:00 e alle 17:00) dove i bambini accompagnati dalle loro famiglie potranno essere i protagonisti di laboratori interattivi e sperimentali gratuiti alla scoperta del concetto di prevenzione.

Guidati da explainers, approfondiranno la conoscenza della struttura della pelle, capiranno cosa sono i raggi UV e che impatto hanno, nonché le giuste accortezze per evitare i danni della radiazione solare; sempre con un approccio pratico, metodo scientifico e tanti esperimenti dimostrativi. Focus dei laboratori sarà sull’amido di riso, per comprendere come questa sostanza sia una vera alleata nella protezione e cura della pelle. Inoltre, si passerà alla conoscenza dei raggi UV e con un esperimento si vedrà come la crema solare è in grado di schermare efficacemente i raggi UV.

“La sovraesposizione ai raggi solari è più dannosa nei bambini rispetto a quanto lo sia negli adulti perché lo strato corneo più superficiale e più protettivo della pelle è più sottile, inoltre la produzione di melanina è ridotta. L’esposizione eccessiva i raggi ultravioletti UVA e UVB rappresenta il principale fattore di rischio per il melanoma cutaneo, il più aggressivo tra i tumori della pelle, che in Italia è il terzo tumore più frequente al di sotto dei 50 anni. L’incidenza è aumentata in modo rilevante negli ultimi 10 anni: si stima che nel 2020 abbia colpito circa 14.800 persone, +20% rispetto al 2019. La conoscenza su come proteggersi dal sole già da bambini è fondamentale“, afferma la Dermatologa Ilaria De Simoni.

