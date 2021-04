A Settimo Torinese ambulanti sotto le finestre del Municipio. Il sindaco li incontra

Ambulanti in piazza, sotto le finestre del Comune di Settimo, per manifestare contro il divieto imposto dal Governo di montare i banchi non alimentari al mercato. Li hanno incontrati la sindaca, Elena Piastra, e l’assessore al commercio, Chiara Gaiola. “Ciò che chiedono gli ambulanti è giusto – ha detto l’assessore – la norma suona come una discriminazione dal momento che gli stessi prodotti possono essere venduti nei negozi”. Il Comune sta lavorando a un aggiornamento del regolamento sul commercio per realizzare aree in cui gli ambulanti possano lavorare in piccoli gruppi. “Non sono mercati ma spazi destinati al commercio – precisa l’assessore Gaiola – uno strumento legittimo di sostegno alla categoria”. Il sindaco ha assicurato che il Comune farà pressioni a Regione e Governo perché autorizzino i banchi non alimentari con le categorie merceologiche di prima necessità, “esattamente come lo scorso novembre”.

