A sei anni dallo scoppio in cui rimasero feriti vigili del fuoco e con un processo appena avviato, la società Beta di Roma, proprietaria del deposito, ha iniziato i lavori di messa in sicurezza dell’area di via Masero 31.

Lavori imposti dall’ordinanza emessa dal sindaco Adriano Grassino. In quell’ordinanza si chiedeva alla società di intervenire entro 7 giorni per la nuova e più sicura delimitazione dell’area interessata con la “rimozione della esistente recinzione di cantiere, sostituita da paletti in ferro a supporto della nuova rete elettrosaldata plastificata di colore [...]



