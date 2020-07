A San Savino, concerti campanari

Martedì 7 luglio, in occasione della patronale di san Savino , il gruppo di studiosi e ricercatori di musica campanaria chiamato “CampaneTO” ha organizzato, in collaborazione con il capitolo della Cattedrale e i parroci delle chiese di San Lorenzo e di San Grato, una piccola rassegna di 4 concerti campanari dai principali campanili eporediesi intitolata “Rintocchi a festa per San Savino” secondo il seguente programma:

ore 10.00 e ore 12.00: suonate presso la Cattedrale.

ore 16.00: suonata presso San Lorenzo.

ore 16.30: suonata presso San Grato.

ore 17.15: suonata presso San Maurizio.

Le campane saranno suonate a festa in manuale o in elettrico manuale dai membri del gruppo. L’obiettivo è di valorizzare i concerti campanari presenti in città secondo le antiche suonate tradizionali del territorio e solennizzare il giorno del santo protettore con il suono della festa per eccellenza.

Questa iniziativa rientra in un progetto più ampio di ricerca e scoperta del patrimonio e della musica campanaria della zona che il gruppo sta portando avanti da diversi anni, in collaborazione con l’Università del Piemonte Orientale, tramite lo studio delle tradizioni locali e il loro conseguente recupero. Infatti oltre a suonare le campane nelle feste patronali CampaneTo si occupa di trasportare le melodie originarie sui computer dei singoli campanili e di programmarle nelle varie occasioni.

Dal punto di vista documentario CampenTo sta censendo i concerti canavesani reperendo iscrizioni, anno di fusione, fonditore e iconografia dei singoli bronzi tramite ricerche negli archivi parrocchiali e sopralluoghi in loco. Proprio l’anno scorso è uscita la prima pubblicazione dal titolo “I suoni del tempo: campane e campanari della Valchiusella” edita da Baima e Ronchetti di Castellamonte.

Info su www.campanetor.wordpress.com) e su https://www.facebook.com/campanetorino/?ref=bookmarks).