Due fine settimana dedicati al vino e ai territori vitivinicoli in tutti i loro aspetti agronomici, enogastronomici e culturali. Si chiama Terroir la rassegna concepita e promossa dalla Città Metropolitana di Torino nell’ambito del progetto europeo ALCOTRA Tour della Strada dei vigneti alpini.

Gli eventi della rassegna in programma sabato 29 e domenica 30 ottobre nel Canavese saranno presentati ufficialmente nel corso di una conferenza stampa in programma martedì 18 ottobre alle 11 al Teatro Teresa Belloc di via Piave 16 a San Giorgio Canavese. La formula dell’iniziativa e il calendario degli eventi saranno illustrati dalla Consigliera metropolitana Sonia Cambursano, delegata allo sviluppo economico, alle attività produttive e al turismo. Saranno presenti gli amministratori locali dei Comuni in cui sono in programma gli eventi di “Terroir” e lo staff organizzativo.

I dettagli sugli eventi in programma nel prossimo fine settimana nel Pinerolese e in quello successivo a Susa e nel Canavese sono consultabili nel portale Internet della Città Metropolitana di Torino alla pagina http://www.cittametropolitana.torino.it/speciali/2022/terroir_vini_territori/

Sabato 29 e domenica 30 ottobre il Canavese proporrà un fine settimana dedicato alla visita di cantine, vigneti e balmetti, degustando i vini locali. I castelli, le chiese romaniche e il centro di Ivrea con il sito UNESCO renderanno ancor più interessante la scoperta del mondo enologico canavesano. In alcuni angoli dell’Anfiteatro Morenico di Ivrea saranno organizzate escursioni nei vigneti a piedi o in bici e di niziative culturali. La scoperta delt erritorio sarà anche possibile prenotando il tour con la navetta. Le visite in cantina con accoglienza teatrale e le escursioni tra i vigneti saranno gratuite. Per informazioni si possono chiamare i numeri telefonici: 335-533 9389 e340-1214166.

Per prenotazioni https://www.winedering.com/it/canavese-vini-tra-arte-e-paesaggio-29-e-30-ottobre-2022_d2161_travel