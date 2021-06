Ascolta l'Audio Dell'Articolo

La Città di Ivrea si occuperà per la prima volta della regia del Festival estivo “…A riveder le stelle – Ivrea Summer Festival 2021”, che avrà il suo cuore pulsante nel cortile del Museo civico P. A. Garda ma che si estenderà anche in altri luoghi della città raggiungendo anche le periferie.

Si tratta di un nuovo passo nella programmazione degli eventi in città e quelli programmati da maggio a inizio ottobre confluiranno in un unico palinsesto.

L’apertura della stagione si è avuta con la Grande Invasione che, unitamente all’Open Papyrus Jazz Festival, gode del contributo straordinario del Comune di Ivrea e che proporrà altri incontri da definire durante l’Ivrea Summer Festival.

Come lo scorso anno, anche per il 2021 il sostegno ad attività, iniziative e progetti culturali, turistici e di promozione del territorio proposti dalle Associazioni culturali è stato affidato al Bando per l’erogazione di contributi economici. Sono 16 le Associazioni culturali che hanno preso parte all’Ivrea Summer Festival e che con oltre 100 eventi animano l’estate eporediese, spaziando dalla musica, al cinema, al teatro, a conferenze, a contest fotografici, ad attività della Via Francigena, a mostre d’arte. In allegato l’elenco delle manifestazioni dell’Ivrea Summer Festival che dovranno ancora svolgersi.

“L’intento dell’Amministrazione – precisa l’Assessore alla Cultura Costanza Casali – è stato quello di riunire sotto il cappello di un Festival estivo della città le proposte culturali selezionate garantendo l’identità di ogni Associazione. Si è concesso l’utilizzo gratuito del cortile del Museo civico con il suo allestimento e, in caso di pioggia, quello del Teatro Giacosa, agevolando gli organizzatori riguardo ai costi fissi dei singoli eventi a vantaggio di una più ricca programmazione.

È desiderio dell’Amministrazione comunale, nonostante le difficoltà del periodo storico che stiamo vivendo e grazie alla collaborazione con la Fondazione Guelpa, agevolare il più possibile lo svolgimento di eventi che possano andare a costituire un palinsesto capace di animare e rendere attrattiva la nostra città a coloro che la vivono e a coloro che arrivano da fuori, creando così un motivo in più per venire in città.

Questa ricca programmazione e offerta culturale è un importante traguardo per la città di Ivrea e l’Amministrazione è fiera di esserci riuscita. Giovedì 27 maggio si è svolta la presentazione di Ivrea Summer Festival e sono saliti sul palco i protagonisti della stagione. Si è partiti con la Grande Invasione e si proseguirà con continui appuntamenti per tutta la durata dell’estate. Ad arricchire la stagione vi sarà anche l’inaugurazione della mostra dedicata alla collezione di opere d’arte del patrimonio Olivetti, espressione tangibile del rapporto del grande eporediese con la cultura”.

CLICCA QUI, PER IL PROGRAMMA

Commenti