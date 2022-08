Domenica 7 agosto “Noi ed il clima”. Un bagno di bellezza in un vallone incontaminato ci farà sognare ed apprezzare il valore di luoghi che potrebbero cambiare in poco tempo, il cui futuro è in parte nelle nostre mani. Guarderemo gli ambienti glaciali in rapida diminuzione per comprendere l’importanza dell’acqua ed i rischi dello scioglimento delle calotte glaciali. Ma come si studiano i ghiacciai e quali possono essere le buone abitudini che ciascuno di noi può adottare nella propria vita? La guida del parco ci svelerà angoli segreti del Parco.

Orari: dalle ore 9.30 alle ore 12.30 o dalle ore 14.30 alle ore 17.00

Luogo di ritrovo: punto informazioni del Parco in Località Serrù (Ceresole Reale) per prendere la navetta

Per chi: adulti e famiglie con bambini (dai 9 anni)

Itinerario: Colle del Nivolet – Cascata dell’Agnel

Escursione Gratuita

Informazioni: 0124/901070, info.pie@pngp.it

Per partecipare alle escursioni è sufficiente presentarsi mezz’ora prima dell’orario al punto informativo delle Guide presente in località Serrù o nel luogo indicato come luogo di ritrovo. Si accetteranno iscrizioni fino al raggiungimento del numero massimo di partecipanti (25 persone).

