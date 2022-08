La Pro loco organizza la festa patronale di San Genesio

Venerdì 26 agosto

Ore 19,30 apertura padiglione gastronomico

Ore 21,30 serata sico Happy Party 360 con Eporadio

Sabato 27 agosto

Ore 9,30 ritrovo e partenza dal centro comunitario “Passeggiata dei simboli”. Percorso a ritrovo nel tempo nella terra di mezzo, tra celti, romani e curiosità…

(Per info e adesioni Silvio Lesca: 346/718979 – Claudia Borghesio: 348/2471851)

Ore 19,30 apertura padiglione gastronomico

Ore 20,30 sfilata delle carrozze (8º memoria Genesio Signora)

Ore 21,30 serata liscio e balli di gruppo con Romy, Maury, Cecy

Domenica 28 agosto

Ore 9,30 ritrovo in piazza Olivetti dei partecipanti alla inaugurazione della “Camminata lungo il sentiero Palazzo-Magnano” e saluto del sindaco e del presidente dell’Agenzia dello Sviluppo della Serra, Franco Verdoia

Ore 10,30 fino alle 18,30 “Giochi di una volta”

Ore 10,30 Santa Messa con processione in onore del Santo Patrono

Durante la giornata partecipazione del Motoclub Le Mc Shot Gun

Ore 12,30 apertura padiglione gastronomico

Ore 17 il racconto di “Vivi Palazzo”: immagini dei momenti di festa dei palazzi – il filmato verrà proiettato durante tutte le serate

Ore 17,30 evento spettacolo e scuola di magia a cura di mago Bruno e The Mentanik per grandi e picciniOre 19,30 apertura padiglione gastronomico

Ore 21,30 serata danzante liscio con “William e Valentina”.

(durante tutte le serate funzionerà un accurato servizio bar)

La passeggiata simboli

Fin da tempi antichissimi l’uomo fece uso dei simboli come espressione visiva di concetti profondi relativi ai più svariati campi della vita, e la storia di tutte le civiltà a noi note ne è intrisa.

Conoscere ed approfondire il loro significato è il primo passo per realizzare nuovi modi di comunicare la nostra realtà.

Proponiamo a questo scopo una passeggiata adatta a tutti che con ritmi lenti ci condurrà alla riscoperta di dettagli rivelatori, di richiami antichi e moderni che ad ogni tappa del percorso ci offriranno spunti curiosi ed interessanti.

Iniziando dal Centro Comunitario ci dirigeremo presso il Museo degli Alpini per scoprire, attraverso aneddoti e testimonianze visive, la storia di questo prestigioso Corpo di Fanteria da montagna. Pro- seguiremo poi alla scoperta dell’antico Ricetto dove si avrà la possibilità di visitare un’autentica cellula abitativa risalente al secolo XIV ricca di oggetti curiosi e di antichi arredi.

Dopo una successiva sosta presso il vetusto lavatoio comunale, il sentiero ci condurrà al “Caritin” dove un vecchio casotto adibito alla conservazione di burro e formaggio offrirà lo spunto per rinfrescarci all’ombra di alberi secolari mentre ci si interroga sul significato di uno strano simbolo presente poco oltre.

L’antica Strada Regia ci attende e affrontiamo quindi una breve scorciatoia per raggiungere la cappella di San Genesio che la fiancheggia e proseguire verso la via del ritorno non prima di aver fatto altre due soste presso Via dei Mulini.

La partecipazione è gratuita e avrà come guida la signora Elsa Giovannini.

Per i partecipanti vi sarà possibilità di pranzare al rientro presso il Centro Comunitario ad un costo di15 euro solo su prenotazione.

Camminata dei sentieri da Palazzo a Magnano

Ore 10 inizio della camminata lungo il sentiero Palazzo-Magnano (Biella), l’antica strada romana.

Ore 11,30 arrivo a Magnano in località Chiesetto Cugnel (il sindaco di Magnano taglierà simbolicamente il nastro inaugurale e poi a seguire saluto del presidente della Fondazione Cassa Risparmio di Biella. (Per il pranzo ci sono diverse alternative: al sacco, presso la Locanda Borgo Antico di Magnano con prenotazione obbligatoria allo 015/9756337), grigliata presso la Pro loco di Magnano, pranzo al ristorante della Serra Broglina prenotando allo 015/679173).

Ore 15,30 e 16 visite al Ricetto di Magnano con la guida di Ermanno Turolla. Al termine si ritorna a Palazzo con visita al Ricetto e alle 19 cena in piazza Olivetti (prenotazione obbligatoria alla Pro loco di Palazzo). In caso di pioggia leggera la manifestazione si terrà a Palazzo e Magnano senza il percorso del sentiero a piedi; in caso di pioggia intensa la manifestazione sarà rinviata a data da destinarsi.

