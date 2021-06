Ascolta l'Audio Dell'Articolo

BosTer a OULX (TO) – Venerdì 2 luglio 2021 prenderà ufficialmente il via la decima edizione biennale della Fiera Internazionale BosTer Nord-Ovest 2021, il più grande evento dinamico sulle filiere bosco-legno, l’agricoltura di montagna e la manutenzione del territorio. BosTer

Da venerdì 2 a domenica 4 luglio 2021, presso la pineta di Beaulard, frazione di Oulx, si terrà l’unica manifestazione in Italia totalmente outdoor, rivolta alla valorizzazione delle filiere bosco-legno, alla gestione del territorio, alla green economy e all’agricoltura di montagna. Il tutto in un’area espositiva all’aperto di circa 40.000 metri quadri.

LA CERIMONIA DI INAUGURAZIONE

Il taglio di nastro, con la CERIMONIA DI INAUGURAZIONE avverrà VENERDI’ 2 LUGLIO alle 12.30, alla presenza del vicepresidente della Regione Piemonte, Fabio Carosso, del sindaco del Comune di Oulx, Andrea Terzolo, del vicesindaco della Città Metropolitana di Torino, Marco Marocco, dell’onorevole Daniela Ruffino, del presidente dell’Uncem nazionale, Marco Bussone e di Giovanni Pirrera, direttore ed organizzatore della Fiera Boster. Alla cerimonia di apertura presenzieranno anche i sindaci della Val di Susa e dei Comuni francesi confinanti, oltre ai presidenti delle Unioni Montane e dei Comuni del territorio. Prima del taglio del nastro si terrà il convegno “La selvicoltura nelle aree protette”, a cura dell’Ordine Agronomi e Forestali del Piemonte e della Valle d’Aosta.

TANTI EVENTI IN PROGRAMMA: IL RADUNO INTERNAZIONALE DEI SEGANTINI AMBULANTI

Durante la tre giorni della Fiera sarà possibile, inoltre, imbattersi in numerosi eventi, tra cui il raduno internazionale dei Segantini Ambulanti (2-3-4 luglio), artigiani che si occupano di recuperare il legno proveniente dagli alberi urbani e dai boschi di prossimità.

I segantini organizzeranno durante la Fiera Boster varie dimostrazioni dal vivo per il pubblico, con la segheria mobile che consente di segare i tronchi senza essere costretti a spostare i tronchi e destinando il loro legno al recupero e non allo smaltimento.

IL RADUNO DELLE FIAT PANDA 4 X 4 CON LE PROVE SU PISTA ATTREZZATA

Tra i vari eventi in programma, c’è particolare attesa per il raduno delle Fiat Panda 4×4 nelle giornate di sabato 3 e domenica 4 luglio

Durante il weekend sarà possibile salire a bordo del veicolo per fare un giro nei dintorni, oppure provarla nella pista attrezzata nella pineta di Beaulard.

CONVEGNI, DIMOSTRAZIONI E VISITE GUIDATE SU GREEN ECONOMY, AMBIENTE E FORESTE

Da venerdì 2 luglio a domenica 4 luglio in Fiera ci saranno numerosi incontri, dibattiti e dimostrazioni, oltre alle visite guidate agli impianti in container. Dall’economia forestale all’agricoltura di montagna passando dalla gestione dei pascoli, ai lavori nei boschi, al design e all’artigianato. Ogni giorno ci saranno tantissimi eventi aperti a tutti, dedicati al mondo della montagna e forestale con numerosi ospiti ed appassionati: dal mattino fino alla sera per un’informazione continua e puntuale.

Gli incontri sono organizzati dalla Regione Piemonte e numerosi enti, tra cui Coldiretti, l’Ipla, il Consorzio Forestale Alta Valle Susa, FederForeste.

LA MONTAGNA AL CENTRO: TRA CIBO, FORESTE E AGRICOLTURA

Durante la Fiera Boster si parlerà anche del cibo e dell’agricoltura di montagna. Venerdì 2 luglio, alle 16, ci sarà un importante incontro “Agricoltura di montagna tra prodotto e biodiversità” a cura di Claudio Cervellati Confagricoltura Bologna, e la presentazione del libro “Cibo e Territorio” a cura di Maurizio Rota, Centro commerciale “Le Baite” di Oulx. Modera l’incontro Fabio Tanzilli, direttore di Valsusaoggi.

IL PROGRAMMA COMPLETO DEI CONVEGNI E DEGLI INCONTRI DELLA FIERA BOSTER

Il programma completo dei convegni della Fiera Internazionale BosTer Nord-Ovest 2021 potete scaricarlo in allegato al comunicato stampa.

FIERA BOSTER OULX: INFO SU ORARI E BIGLIETTI

Orari: da venerdì a domenica, orario 9 – 18. L’ingresso può essere effettuato all’orario desiderato durante tutta la giornata.

Prezzi: biglietto intero 5 euro.

Ingresso omaggio: bambini e ragazzi dai 4 ai 12 anni, adulti sopra i 70 anni, diversamente abili con invalidità almeno al 74% e relativo accompagnatore, agenti delle forze dell’ordine in divisa e in servizio, giornalisti e operatori media (previo accredito stampa).

Promozione gruppi: per gruppi di minimo 10 persone è prevista una gratuità.

Prevendita online: chi vuole prenotare il biglietto senza farlo direttamente in Fiera, può acquistarlo online sul sito www.ticket.it

