Nel segno della musica, della ospitalità e con una cena in piazza al borgo La Martella di Matera: è il gemellaggio culturale e di amicizia ‘‘Martellesi per un giorno” che il 29 e il 30 luglio segnerà il rapporto tra i residenti e Ivrea (Torino), città natale dell’imprenditore illuminato Adriano Olivetti, legato al progetto che portò alla realizzazione del borgo con la prima legge speciale sui rioni Sassi. Lo ha reso noto l’Associazione ”Amici del Borgo” che sta portando avanti il programma di celebrazioni per il 70° anniversario del borgo che cadrà il 17 maggio 2023. Il 29 e 30 luglio, con il patrocinio della Fondazione Matera Basilicata 2019 e la collaborazione del Comune di Matera, ci sarà l’incontro tra la giovane Orchestra di Fiati del Borgo, e l’Orchestra giovanile di Fiati inCrescenDO di Settimo Vittone (Torino) in rappresentanza della città di Ivrea.

Le due formazioni, il 30 luglio alle ore 21, terranno il concerto finale in Piazza Montegrappa dedicata ad Adriano Olivetti. I ragazzi della formazione inCrescenDO e i loro accompagnatori saranno ospitati dai cittadini del borgo e parteciperanno a un laboratorio musicale e a momenti di aggregazione e animazione musicale. In programma anche un momento conviviale: il 29 luglio alle ore 21 i ragazzi delle formazioni orchestrali e i cittadini del borgo si siederanno tutti insieme in piazza per una cena di comunità.

“Cena che – hanno scritto gli organizzatori in un comunicato – vuole sottolineare quei valori di inclusione sociale e uguaglianza tanto cari all’ingegnere di Ivrea. I partecipanti porteranno una bottiglia di vino e una crostata, da mettere a disposizione della comunità e da consumare tutti insieme. Per rimarcare i valori di uguaglianza e solidarietà ai partecipanti verrà chiesto di indossare una camicia o una polo bianca”.

