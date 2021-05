Ascolta l'Audio Dell'Articolo

C’è una lapide con i nomi ormai sbiaditi in Via di Vittorio, dedicata a Guerrischi Mario e Bonino Luciano. Ricorda un fatto triste e doloroso, accaduto in un momento invece di esplosione di gioia radiosa per la città eporediese liberata. Questa mia memoria, ricostruita a tratti, mettendo insieme frammenti trasmessi oralmente dai miei familiari (che non hanno mai superato il dolore di questa esperienza tragica) non è vendicativa né vuole sminuire la portata della Resistenza. Anzi, è una testimonianza a favore di tutti coloro che hanno dato la vita per contrastare fascismo e nazismo.

I Partigiani il 3 maggio 1945 erano entrati a Ivrea vittoriosi, si erano ritrovati in Via di Vittorio, di fronte a quella che allora era la Fonderia Olivetti. Da una mitraglietta posata con poca attenzione a terra, inavvertitamente, sono partiti dei colpi che hanno centrato due giovani lì presenti a festeggiare: Luciano e Mario, i cui nomi compaiono sulla lapide come martiri della libertà e in una stele posta all’interno della Fabbrica Olivetti (ingresso davanti al Pino). Mario è morto sul colpo, aveva 15 anni, era fratello di mia mamma Graziella Guerrischi, sarebbe dunque stato/è mio zio. Frequentava come tanti giovani del tempo la scuola lavoro Olivetti, era un ragazzo dolce e sensibile; con i genitori e le due sorelle, arrivati a Ivrea tutti da Cremona all’inizio degli anni Trenta, abitava in Via Arduino, proprio in una casa sotto le cui finestre è avvenuta, il 1 maggio 1945, la vile uccisione di Felice Elio Guarnotta. Mario quel giorno aveva sentito i colpi dei fascisti, li aveva visti dalle feritoie delle persiane, era sceso in strada, aveva portato un fiore sul corpo del partigiano assassinato e piangeva, mentre sua mamma (mia nonna Giulia) gli urlava di rientrare subito e di non immischiarsi! Invece Mario era disubbidiente. Due giorni dopo era in Via di Vittorio tra amici e compagni. Sì, perché ogni tanto, di mattino presto, faceva la staffetta portando messaggi ai partigiani e al ritorno, tutto infreddolito, andava in mensa dove gli offrivano una tazza di caffelatte bollente, senza dirlo alla famiglia per non metterla in agitazione (invero le sorelle lo sapevano). Era andata sempre bene. Il destino ha voluto che ci lasciasse nel giorno forse più bello della sua breve vita, il 3 maggio, la Liberazione di Ivrea, la fine della guerra.

Daniela Teagno

Commenti