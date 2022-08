Scocca l’ora della ventesima edizione della “Sagra del Biru” a Marcorengo. Da venerdì 2 a domenica 4 settembre tutti sulla frazione di Brusasco per assaggiare le specialità preparate dai volontari dell’associazione turistica locale.

Si parte venerdì 2, dalle 19.30, con la “Cena del Biru”: due i menù, il birulin e la grigliata. A seguire tanta musica e non solo con Loris Gallo.

Sabato 3 settembre, bis con la “Cena del Biru” dalle ore 19.30: al menù birulin s’aggiunge il menù costine. A seguire, dalle 21.30, live anni Sessanta, Settanta e Ottanta con la Rigomagus Band.

Per le cene sono obbligatorie le prenotazioni, entro il 30 agosto, via mail a proloco@marcorengo.it oppure al numero di telefono 3791663440.

Domenica 4 settembre, dalle 10.15 Santa Messa solenne in occasione della patronale. Alle 11.30 la Pro loco invita a brindare insieme per i 20 anni della Sagra e i 25 dell’associazione. Alle 16 spazio per la quarta “Camminata sui bric”, con soste culturali, in collaborazione con l’associazione “Amici dei Sentieri” (9 km per visitare le bellezze di Marcorengo).

Durante la manifestazione saranno attivi il servizio bar e il banco di beneficenza.

