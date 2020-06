A mano a mano….

La mano è uno strumento più perfetto di quanto ci meritiamo noi esseri umani. La mano può fare può fare un numero innumerevole di movimenti, serve ai ciechi per vedere ed ai muti per parlare. Il vocabolo mano dal latino manu è usato nella lingua italiana per formare tantissimi modi di dire ed espressioni come il modo di dire a cento mani, quando si fa ricorso a a tutti i poteri o le possibilità, le risorse o simili di cui si dispone e con tutta la mia volontà, per spiegare tanti modi di dire. Cercherò di parlare della parola mano a man salva, ossia senza limiti di quantità ma a differenza di questo modo di dire in modo lecito e senza arraffare. Perché non è mia intenzione allungare le mani, che evoca il rubacchiare, sottrarre oggetti di poco conto o anche nel senso lato, toccare qualcosa senza il permesso di farlo. Un tempo questa locuzione indicava una concessione dei re agli esattori dei tributi o agli amministratori della giustizia considerati rappresentanti della sua “mano”, cioè del suo potere. Ogni giorno cerco di tenere le mani a posto, di non essere manesco nè prendermi delle confidenze sgradite. Detesto chi ha le mani lunghe, rubacchia o cerca di prendersi confidenze sconvenienti con una persona dell’altro sesso. O poi chi ha le mani sporche, senza essersi macchiato di gravi reati ma immischiato in qualcosa d’illecito, spesso con riferimento ad appropriazioni indebite. Questo detto originariamente si diceva degli assassini, che avevano quindi le mani sporche del sangue della loro vittime. Alla fine mi auguro che questi ultimi citati resteranno a mani vuote, senza niente, con le mani piene di vento. Scusate se ho calcato la mano ma nella nostra società, per ripartire è importante rigore e severità, soprattutto da noi stessi se cogliamo qualcuno con le mani nel sacco, nell’atto di compiere qualcosa di scorretto dobbiamo agire con giustizia denunciando il tutto e subito con mano ferma, con fermezza, con autorevolezza, senza cedimenti. Dando man forte e venendo in aiuto al debole per difenderlo con la forza della propria mano, armata di onestà e giustizia, insomma dando una mano. Dobbiamo tutti per quanto possibile avere con le persone che cercano di avere la mano lesta, svelti di mano, ladruncoli o chi vuole fare man bassa, che cercano di arraffare (la frase “mani a basso” era il segnale che negli antichi eserciti dava il via al saccheggio), una mano di ferro in guanto di velluto, energia e forza di volontà nascosti sotto un’apparente dolcezza. Questa ultima frase si dice di chi sa far valere la propria autorità pur mantenendo un atteggiamento dolce e benevolo. Certo sono consapevole di non essere la mano di Dio, e diffido di quelle persone che vengono definite provvidenziali, che giungono a proposito, al momento giusto, come se Dio si muovesse personalmente a dare il suo aiuto. Ma siamo tutti nelle mani di Dio e ne dobbiamo accettare la volontà. Certo scrivo a mani nude, senza usare armi, questa locuzione è riferita in particolare a chi uccide o combatte servendosi esclusivamente delle mani, e la mia spada è la penna, ops la tastiesta. Ma cercherò di illustrane il più possibile a piene mani, in grande quantità, frase che viene usata per indicare in senso figurato chi si riempie completamente le mani di qualcosa. Le parole sulla mano sono a portata di mano, facilmente raggiungibili, con il significato che sono tanto tanto vicine che sarebbe sufficiente allungare una mano per arrivarci. Purtroppo sono cosciente che non ho nè le mani d’oro, il sapere fare bene molte cose, o anche solo una ma con risultati eccezionali, ne ho una mano felice, che significa avere un colpo di fortuna, come per aver saputo scegliere il biglietto vincente di una lotteria o in questo caso scegliere bene l’argomento. Mi auguro ogni giorno con speranza di avere una buona mano, insomma di trovarmi in una situazione favorevole. Nei giochi di carte, significa avere in mano un gioco che promette buone possibilità di vincere. La locuzione esiste anche nell’industria cartaria, e indica una carta con ottime caratteristiche di spessore, resistenza, ingualcibilità e così via. Mi avvio a concludere questo incompleto lavoro su questa parola dando l’ultima mano, modo di dire sul finire un lavoro o simili dandogli gli ultimi ritocchi, la rifinitura, ma poi fregandomi le mani, insomma manifestando grande soddisfazione. Auspicando di avere avuto la mano leggera, trattando l’argomento con delicatezza. Ma dovete sapere che non ho l’abilità di fare una cosa con la mano sinistra, ovvero di fare una cosa con estrema facilità, ne sono così bravo a fare una cosa con una mano sola, con il significato di fare e qualcosa con estrema facilità, quasi usando una sola mano ritenendo superfluo usarle entrambe. Saluto con la speranza che questa mail di bassa mano, di qualità scadente, ben sapendo che quanto scritto non sono frasi di prima mano, nuove ma di seconda mano, già riportate da altri, alzo la mano e Vi saluto.

Favria, 23.06.2020 Giorgio Cortese

Il profumo dell’estate è l’essenza della libertà con la fioritura del tiglio.

