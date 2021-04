A luglio Gay Pride a Ivrea. E la città si tinge dei colori dell’arcobaleno

Ivrea nell’elenco delle città in cui farà tappa l’Onda Pride 2021. Lo ha deciso l’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Stefano Sertoli dopo una riunione di maggioranza in cui, a detta dei soliti beninformati, sarebbero volati gli stracci tra lui e il gruppo della Lega che fa capo ad Anna Bono. Ogni promessa è un debito e circa un mese fa Sertoli aveva accolto con slancio una richiesta giunta dalle Opposizioni. “Non mi tirerò indietro neanche da morto…” si sarebbe messo a urlare in maniera che lo sentissero tutti. La manifestazione è già stata calendarizzata a luglio. E’ vero che siamo ancora in piena pandemia da Covid, ma con tutti gli eventi del Pride cancellati nel 2020, secondo gli organizzatori, l’Onda Pride 2021 sarà un successo.

Gay Pride in Italia 2021 (Lista in continuo aggiornamento)

Qui puoi trovare l’elenco di tutti i Gay Pride nelle città in Italia che già hanno una data confermata, ma anche quelli per cui è stato annunciato il Pride ma non ancora la città, la data o entrambe. La lista viene aggiornata costantemente, per poter aggiungere immediatamente tutte le città che parteciperanno all’Onda Pride 2021.

Dove e quando vengono organizzati i Gay Pride?

In Italia ogni anno vengono organizzati più di 40 Pride su tutto il territorio, e ogni anno se ne aggiungono sempre di nuovi, specialmente nelle città più piccole del sud. Proprio perché i Pride sono tantissimi e coinvolgono tutto lo stivale, l’insieme di tutti i Gay Pride si chiama “Onda Pride 2021”, e questi si aggiungono a tutti gli altri Pride organizzati in tutto il mondo durante il mese di giugno e luglio. Ma ce ne sono alcuni anche invernali, specialmente nelle mete montane o calde in inverno. E’ bellissimo organizzare viaggi in base alle Pride Week in giro per il mondo, ma ce ne sono alcune che consigliamo più di altre da visitare.

I Gay Pride di solito vengono organizzati e pianificati da metà maggio alla fine di settembre, ma la parata è sempre e solo l’evento di punta della Pride Week che è invece un insieme di tantissimi eventi dedicati alla comunità LGBT e organizzati durante la settimana del Pride. I Pride organizzati a maggio e giugno sono spesso organizzati dalle nuove città che si aggiungono all’Onda Pride e dalle grandi città Italiane come Milano e Roma. Quello di Milano in particolare viene sempre organizzato durante la settimana in cui si celebrano i moti di Stonewall. Mentre da Luglio a Settembre si organizzano i Gay Pride nelle città vicino al mare come Rimini, Gallipoli, Napoli, Bari e Sicilia. Non abbiamo però in Italia i Pride invernali, anche se ci sono sempre tantissime manifestazioni organizzate in piazza durante tutto l’anno.

