Ascolta l'Audio Dell'Articolo

LOCANA. Sarà inaugurata sabato 31 luglio alle 18, presso la Pro Loco di Locana, la mostra Emozioni di Rosetta Vercellotti, artista torinese, esponente della pittura astratta e informale. Sarà presente l’artista. La mostra – venti quadri della produzione più recente – proseguirà sino al 15 agosto: lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle 17 alle 19,30; mercoledì, sabato e domenica dalle 9,30 alle 12 e dalle 17 alle 19, 30.

“Le sciabolate di colore esprimono la qualità di una pittura sempre e comunque legata a momenti di sofferte passioni, al trascendentale, alla forza insinuante delle emozioni, che appaiono quali aspetti e luoghi d’incontri e di incommensurabili silenzi” spiega il critico Angelo Mistrangelo Torinese di adozione, Rosetta Vercellotti ha iniziato a dipingere nel 1977. Ha esposto in varie mostre personali e collettive in Italia ed all’estero. E’ presente alla Promotrice delle Belle Arti di Torino dal 1991 e al Circolo Ufficiali di Presidio di Torino nel 1993. Nel 2016 ha esposto nella Galleria Gastaldi del Santuario di Graglia. Ha ricevuto numerosi premi. È risultata prima classificata per lo stile al Premio internazionale Trastevere nel 1996 e prima classificata per la pittura astratta al Premio Ripetta di Roma nel 1997. Angelo Mistrangelo nel 2015 ha firmato per lei la monografia “Rosetta Vercellotti il mondo dell’inconscio”, presente nelle biblioteche del Metropolitan Museum of Art e del Guggenheim Museum di New York. Nel 2016 e nel 2019 ha esposto presso il Circolo degli artisti di Torino e nel 2020 allo Spazio Mouv, sempre a Torino.

Commenti