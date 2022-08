Un pericolo costante, specialmente per gli anziani ed i più fragili, quello delle truffe e delle rapine con raggiro. I criminali sono diventati sempre più scaltri nell’elaborare fantasiose idee per raggiungere lo scopo. Se ne parlerà sabato 6 agosto alle ore 16.00 a Lemie, presso il Centro Polifunzionale, con Vincenzo Tancredi il quale, da anni e per ragioni professionali, si occupa della materia. Un’attività benemerita che gli è valso anche il riconoscimento del Presidente della repubblica. L’argomento sarà affrontato attraverso la presentazione del suo libro “In bocca al lupo” edito da Il Punto. Ad intervistare l’autore ci sarà lo scrittore e divulgatore storico Alessandro Mella. L’incontro, che unisce utilità sociale ad un grande valore culturale, è stato voluto ed organizzato dall’attivissima Pro Loco di Lemie con il concorso dell’amministrazione comunale. Un’occasione importante per unire l’amore per la lettura ed importanti messaggi utili a tutelare la collettività. L’ingresso è gratuito ed ovviamente tutti sono invitati a partecipare.

