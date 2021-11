Giovedì 25 novembre ricorre la Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne.

Le iniziative organizzate dal Comune di Leini:

Da lunedì 22 a giovedì 25 novembre in piazza Vittorio Emanuele II, fronte al Teatro Pavarotti, sarà collocato un allestimento artistico contenente l’elenco delle vittime degli anni 2020 e 2021 con stralci articoli di stampa

Da lunedì 22 a giovedì 25 novembre, dalle ore 18,00 alle ore 24,00, sulla Torre del palazzo Provana sarà proiettato il simbolo del posto occupato.

Giovedì 25 novembre alle ore 10,30 sarà collocato presso la panchina rossa del parco San Valentino il pannello artistico. Sempre dalle 10,30 si terrà l’iniziativa “Lottiamo per la vita”, organizzata dall’associazione Leini Live e patrocinata dal Comune: previste le testimonianze di una psicologa e volontaria presso il Centro Antiviolenza Uscire dal Silenzio e della psicologa Ilaria Mezzanotti.

Giovedì 25 novembre alle 21,15, presso il Teatro civico Luciano Pavarotti andrà in scena lo spettacolo “Questa storia sbagliata”, di Antonella Caprio: L’idea dello spettacolo è quella di portare in scena il “mostro”, il femminicida, e di ricreare le condizioni che portano un uomo ad essere l’assassino della donna che ha amato e, molto spesso, della madre dei propri figli.

“La paura abita l’anima di tutte le donne vittime di violenza – commenta l’Assessore alla Cultura, Cristina Bruno -: paura del mostro di “Questa storia sbagliata”, paura di essere lasciate sole, di non essere credute, paura per se stesse e, ancora di più, per i loro figli. Ognuna di noi può capire la paura di essere umiliata, calpestata, imbavagliata, svilita, isolata. Per ciascuna di noi e per tutte le donne che vivono in una situazione permanente di paura, abbiamo il dovere di denunciare e di combattere ogni violenza, per garantire a ciascuna di sentirsi sicura ovunque“.

