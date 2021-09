Ascolta l'Audio Dell'Articolo

A l’è rubia!

Nel Medioevo la foresta della Favriasca era percorsa dalla soldataglia che razziava le campagne e anche dagli abitanti che scappavano cercando rifugio nel folto del bosco. Nel 1361 ecco l’ennesimo saccheggio di Favria effettuato dalle truppe di Bonifacio di Cocconato al soldo dei Monferrato. Una famiglia scappava dalla razzia e arrivata vicino alla radura della Chiarabaglia, radura luminosa nascose i pochi averi ed una piccola coppa di vetro di colore rosso ottenuto aggiungendo, alla pasta di vetro, sali doro o oro colloidale. Questo vetro oggi viene detto Cranberry glass perché nel periodo vittoriano in Inghilterra si è riscoperta questa produzione, ma già nell’antichità veniva prodotto. Purtroppo la famiglia che aveva nascosto questo oggetto ed i suoi averi non sopravvisse alla razzia e passarono gli anni e anche questa piccola coppa di vetro e oro cadde nell’oblio fino a quando una curiosa gazza noto tra gli alberi del fitto bosco un luccichio. La gazza curiosa prese l’oggetto e lo porto su di una altra quercia dove aveva posto il suo nido. I viandanti passando nel fitto bosco della favriasca vedevano prima della Chiarabaglia un luccichio rosso nel folto della vegetazione, dando nome al luogo di Rubina, dai bagliori rossastri della piccola coppa di vetro tra la folta vegetazione, esclamando al’è rubia. Molto probabilmente il toponimo rubina deriva dal vino prodotto una volta con uve del vitigno barbera associato a piccole quantità di grignolino e freisa, dal colore rosso rubino chiaro con riflessi granata. A Favria nell’Ottocento quando è stata costruito l’ayrale, cascina in piemontese, esisteva una grande produzione di vino come attesta l’inventario dei beni del castellano ante rivoluzione francese.

