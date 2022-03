Come se problemi non ne avessimo basta, è arrivata la guerra. E adesso cosa facciamo? Molliamo le brache? Rispondiamo a modo? O a modino? Mandiamo le armi, che poi equivale a dichiarare guerra, che a me sembra una cahata pazzesca? Istintivamente, viene da stare col più debole, come ai mondiali quando il Brasile gioca col Guateamala, ma diciamoci la verità: nessuno ha capito cosa sta succedendo. Fino a 15 giorni fa il Donbass non sapevamo dov’era, la città di Donetsk la conoscevamo per lo Shakthar, la squadra di calcio, del pensiero di Putìn ce ne battevamo serenamente i tubi e che l’Ucraina fosse il granaio d’Europa non fregava niente a nessuno.

Adesso ci frega, e penso che l’Europa un compito possa darselo: fare da punto di riferimento tra i belligeranti, mettere via gli interessi nazionali e provare a tirar su un tavolo, anche solo un tavolino, dove le parti possano incontrarsi e trattare sul serio, non per finta come hanno fatto finora. Tutti d’accordo, direte voi, ci sta, anzi, è ovvio.

Ma costa, cari settimesi. In tempo, voti, energia e, soprattutto, danè. Bisogna accogliere i profughi, magari temporanei, ma sempre profughi, e non fare differenze tra genti di serie A, B o C. Settimo, dobbiamo dircelo, grazie al centro Fenoglio le cose le ha sempre fatte benino. Ma siamo pronti a pagare più tasse, mettere su più scuole e ospedali, tirar dentro più maestri e dottori, e magari dare il giusto ai lavoratori che arrivano da Est?

L’emergenza prima o poi finirà, e con essa l’emozione che tanto scalda i cuori: non vedremo più città bombate, bambini soli e scalzi, anziani e donne che scappano, e sarà quello il momento della verità, il tempo in cui dovremo dimostrare di valere qualcosa, saper accogliere, anche nelle famiglie e dare del nostro, non soltanto il superfluo che avanza negli armadi. Sarà lì che dovremmo tirar fuori le palline, non per mostrare il fucile a Putìn, ma per aiutare i tanti sfortunati che busseranno ai nostri confini. Ci guardano gli altri, e ci guardano i nostri figli, incuriositi e spaventati da quello che succede loro intorno. Di cui non hanno colpa, come non ne hanno i bambini di Kiev: chi si prenderà cura dei profughi ucraini perderà probabilmente le elezioni del 2023. Pazienza, vincerà le prossime. Adesso c’è da fare la battaglia della vita e dare nuova speranza ai popoli, all’Europa, a noi stessi. Su le maniche!

