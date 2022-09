Laboratorio Civico Ivrea ha avviato una raccolta di firme per presentare in Consiglio Comunale, secondo quanto previsto dallo statuto del Comune di Ivrea, una proposta di delibera che prevede la concessione della cittadinanza onoraria ai cittadini stranieri che abbiano terminato almeno un ciclo di studi in Italia, secondo il principio cosiddetto dello Ius Scholae.

“È questo – dicono in un comunicato – un principio di grande civiltà, che sostanzialmente definisce come cittadini italiani coloro che ne conoscono la cultura e la lingua, avendo frequentato con successo le scuole in Italia. Riteniamo più che mai necessaria una riforma di civiltà destinata a dare una risposta normativa a giovani che sono già italiani di fatto ma che per la legge italiana risultano stranieri: giovani nati o cresciuti nel nostro Paese, che frequentano le scuole italiane, che studiano e giocano con i nostri figli, che parlano i nostri dialetti, che vivono questo come il loro Paese, che sono cittadine e cittadini italiani nella sostanza della propria vita, anche se la legge non li riconosce tali. Nelle ultime settimane, è stata in discussione in Parlamento una proposta di legge di modifica della legge sulla cittadinanza, che prevede l’adozione del principio dello Ius Scholae, così come molti Comuni hanno già adottato una delibera che preveda la cittadinanza onoraria secondo il medesimo principio. Ci auguriamo che alla ripresa di lavori parlamentari, questa importante riforma possa infine realizzarsi. Siamo intanto impegnati a raccogliere entro il 3 ottobre, almeno 300 firme di elettori della Città di Ivrea a sostegno della proposta, perché possa essere portata in discussione in Consiglio Comunale. Se la delibera verrà approvata, sarà questo un atto di grande valore simbolico, che testimonierebbe della tradizione di accoglienza ed inclusione, della attenzione dei diritti, della nostra Città… Consegneremo le firme in Municipio il 3 ottobre, in occasione della Giornata Nazionale delle Vittime dell’Immigrazione.”.

Sarà possibile firmare presso il negozietto dello Zac tutti i giorni durante la pausa pranzo, oppure

Il 10 settembre a Bellavista, Piazza I Maggio, dalle 10 alle 18

Il 17 settembre in Corso Cavour, dalle 10 alle 18

Il 24 settembre (solo la mattina) all’Altromercato allo Zac

Chi è interessato alla campagna e voglia firmare o contribuire può contattarci alla mail seguente: laboratoriocivicoivrea@gmail.com.

Commenti