Un gruppo di studenti di terza del Liceo Gramsci di Ivrea, che ha collaborato con l’Anpi su un progetto PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento – in sostanza la vecchia Alternanza scuola-lavoro), assieme alla loro insegnante Luisa Sarlo, ha invitato i giornalisti ad una conferenza stampa per illustrare gli esiti del lavoro sin qui svolto.

Si tratta di una encomiabile attività che merita di essere posta all’attenzione pubblica: la costruzione di una mappa interattiva che guida alla scoperta dei personaggi, dei luoghi, delle targhe simbolo della Resistenza in Ivrea.

Digitando su nomi e vie appaiono sullo schermo non soltanto la collocazione geografica, ma anche le notizie relative al Partigiano o all’episodio cercato.

Mario Beiletti, presidente dell’Anpi, ha ricordato come il Liceo Gramsci abbia ormai uno storico rapporto con l’Associazione. Tutti gli anni giunge la richiesta di interventi nelle classi. Quest’anno, poi, tutte le classi quinte hanno partecipato a passeggiate didattiche esplorative lungo le strade, le piazze, i giardini di Ivrea in una serie di passeggiate (durate più di una settimana) sulle tracce di alcuni Partigiani e luoghi simbolo della Resistenza. In questo modo è stato perfezionato il modello degli incontri in classe sempre attuati negli anni precedenti, a favore di un maggior coinvolgimento degli alunni portandoli a “toccare con mano” gli ambienti, le storie, i personaggi della Resistenza cittadina. I risultati sono stati più che buoni. Il progetto attuale rientra quindi in queste attività, ed è un work in progress: infatti esso continuerà in futuro ampliando il menù interattivo con nuove acquisizioni di dati e l’apposizione di QR CODE sulle pagine.

La professoressa Luisa Sarlo ha ricordato che l’idea di questo progetto è venuta lo scorso anno, durante il periodo della pandemia e delle lezioni a distanza, da una proposta dell’Anpi per una “Maratona per il 25 Aprile lungo le strade di Ivrea per portare un fiore sulle targhe di Partigiani”. Da ciò è nata l’intuizione di raccogliere le informazioni sulla Resistenza in Ivrea.

Due alunni hanno poi illustrato gli obiettivi del progetto e la sua realizzazione.

Oltre la mera presentazione di un’attività scolastica, anche di un momento formativo per gli studenti, che hanno partecipato in prima persona ad una conferenza stampa facendosi poi intervistare e filmare dai giornalisti. Anche questa è Scuola.

