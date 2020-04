A Ivrea salgono a 25 i contagiati Covid

A Ivrea salgono a 25 i contagiati. Oggi è stato il giorno della polemica intorno alle mascherine inviate dalla Protezione civile negli ospedali dell’Asl To4. Sembravano fatte di carta e infatti pare siano state ritirate. A parte gli ospedali dove continuano a mancare i dispositivi e non si capisce come mai la direzione generale non li compri su alibaba, la situazione sul territorio sembra stia esplodendo in particolare modo a Bosconero. Il totale dei morti a nord di Torino si attesta a 73 e i contagi si fermano a circa 900

