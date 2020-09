A Ivrea apertura gratuita del Museo Garda

Domenica 6 settembre si rinnova l’appuntamento con l’iniziativa organizzata da Club per l’Unesco di Ivrea che coinvolge numerosi beni culturali e gallerie d’arte aperti gratuitamente alla quale aderisce anche il Museo Civico P.A. Garda di Ivrea.

Durante la giornata sarà possibile visitare la nuova rotazione della collezione orientale,“L’oriente ritrovato” e della collezione Guelpa-Croff, “Verso la modernità”.

Per consentire l’allestimento della performance di danza e musica di Roberta Tirassa “4000 dances for the Earth”, un progetto artistico e ambientale, inserita nelle iniziative collegate all’Open Papyrus Jazz Festival, che avrà luogo alle ore 18,00, non sarà visitabile la mostra DRY di Joey Guidoni. (Posti su prenotazione)

La mostra DRY tornerà a essere accessibile da lunedì 7 a domenica 20 settembre negli orari di apertura del museo.

Grazie alla disponibilità della pasticceria Nella Cioccolata di Ivrea, i visitatori del museo Garda riceveranno un voucher da presentare alla pasticceria per accedere gratuitamente alla degustazione di una deliziosa granita di frutta fresca.



Lunedì-venerdì 9,00-13,00 giovedì 14,30-18,30 sabato 15,00-19,00

Apertura domenica 6settembre dalle 15.00 alle 19.00

email Museo Civico P.A. Garda.Lunedì-venerdì 9,00-13,00 giovedì 14,30-18,30 sabato 15,00-19,00Apertura domenica 6settembre dalle 15.00 alle 19.00email musei@comune.ivrea.to.it

Commenti