Almeno 22mila alpini hanno sfilato oggi a Ivrea per il 24° Raduno annuale del 1° Raggruppamento che comprende le sezioni di Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta e Francia. Una tre giorni organizzata dalla sezione di Ivrea, che celebra quest’anno cento anni di volontariato in favore della comunità. Il clou della manifestazione ha preso il via alle 10 con la sfilata in centro sulle note dell’inno degli Alpini eseguito dalla fanfara della Taurinense. In testa, il labaro dell’Associazione Nazionale Alpini, il presidente nazionale Sebastiano Favero e il generale Nicola Piasente, comandante della Taurinense. Tra le principali attrazioni della manifestazione la “Cittadella degli Alpini”, spazio espositivo che ha messo in mostra mezzi, materiali ed equipaggiamenti in dotazione alle truppe Alpine dell’Esercito. Durante il weekend oltre diecimila visitatori hanno affollato gli stand. Al termine della sfilata, passaggio di consegne tra Ivrea e Aosta che organizzerà il prossimo raduno.

Martedì con il giornale in edicola le foto e i video della giornata di domenica a cura dei giornalisti Mattia Aimola, Andrea Bucci e Francesco Munafò.

