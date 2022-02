Dalla collaborazione tra “Il Baguccio – Caffè e bistrot” di Ivrea e l’azienda agricola “Fratelli Zoppo” di Azeglio nasce il nuovo panino del Carnevale! Un gustoso abbinamento tra i sapori della nostra stagione…

“Quest’anno abbiamo abbinato coppa, un salume della tradizione agricola dei nostri luoghi, con puntarelle, tra le verdure che possiamo coltivare e raccogliere nei nostri orti in questa stagione, insieme alla fantastica caciottina all’arancia dell’azienda Zoppo” racconta Annalisa Thielke, titolare de “Il Baguccio”, la quale non è nuova a questo genere di iniziative. In occasione del Carnevale del 2019 il caffè bistrot delle sorelle Annalisa e Sara aveva proposto un menù di ricette che si ispiravano alle squadre del Carnevale di Ivrea ed ai personaggi della Violetta e del Generale. Ad ogni gruppo di aranceri un abbinamento ispirato all’anima e ai valori storici. La reazione di clienti e passanti era stata di curiosità e l’iniziativa era proseguita nel 2020. “Purtroppo, con le vicissitudini legate alla pandemia e l’aria del Carnevale un po’ spenta, lo scorso anno abbiamo accantonato il menù del Carnevale ma nel clima di nostalgia di questa edizione del “Carnevale che non c’è” – racconta Thielke – ci siamo ridate da fare. Parlo al plurale perché da sempre utilizzo per i miei panini i formaggi dell’azienda Zoppo a cui mancano mai idee nuove e al passo con le stagioni”.

Mara e Ugolina Zoppo, che gestiscono la cascina in regione Schialvenza ad Azeglio insieme al fratello Alessando, già da un paio d’anno realizzano la caciottina all’arancia, da quando hanno aperto il loro caseificio, abbinando così un punto vendita di formaggi freschi o semi stagionati alla produzione del latte tramite l’accudimento delle loro duecento mucche di razza frisone.

“Potete venire a trovarci in negozio dal lunedì al sabato dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 19, vi aspettiamo!” lanciano l’invito Mara e Ugolina Zoppo. E se in questo periodo sul bancone la fa da padrona la caciottina all’arancia, nei prossimi mesi non mancheranno altri gusti, per esempio per Natale hanno realizzato le caciottine al cumino, al rosmarino, allo zafferano, e persino al vin brulè.

La caciottina all’arancia si può trovare direttamente anche nell’angolo vendita di prodotti artigianali del Baguccio in Corso Vercelli 318.

