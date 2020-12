A gennaio vieni a donare.

Il tuo aiuto è prezioso! Ne abbiamo un grande bisogno per sopperire alla costante carenza di donazioni di sangue, aggravatasi nel dramma che stiamo vivendo ormai da diversi mesi. Continuano a mancare centinaia di unità di sangue da destinare ai pazienti in cura presso gli ospedali che necessitano di trasfusioni per sopravvivere: occorre il contributo di tutti noi. Non perdere questa occasione per dare il tuo aiuto, con un gesto semplice, che fa bene agli altri ma anche a chi dona! Continuo a ripeterlo: donare il sangue rappresenta un piccolo gesto di grande altruismo, facile da compiere, che aiuta il prossimo ma anche noi stessi: prima di donare è infatti prevista una visita medica gratuita, e successivamente sarà reso disponibile per il donatore un puntuale referto delle analisi del sangue. In questo momento la Fidas Asp ha ancor più rafforzato le misure di prevenzione applicando rigorosamente le indicazioni previste dagli organi istituzionali; tutti i donatori devono infatti informare i centri, nei 14 giorni successivi alla donazione, dell’eventuale comparsa dei sintomi imputabili all’infezione da Covid-19 (e ovviamente in caso di diagnosi). I punti prelievo comunali garantiscono la distanza di sicurezza di almeno 1 metro tra i donatori e le sedute di raccolta vengono gestite in modo programmato, regolando i flussi così da evitare assembramenti. Il donatore non corre alcun rischio durante la donazione di sangue: il personale medico dei centri raccolta è provvisto di tutte le dotazioni di protezione personale e i centri sono attrezzati per garantire le misure di sicurezza a tutela della salute: tutto il personale è infatti munito di mascherine e guanti in lattice; viene misurata la temperatura a ogni candidato prima dell’accettazione e vengono accettate SOLO donazioni su appuntamento proprio per evitare gli assembramenti. La prenotazione della donazione va sempre fatta, telefonicamente o tramite mail.

Ecco dove si dona a Gennaio in Canavese Zona 2 Fidas

Favria, martedì 5 gennaio

Ciriè – San Carlo giovedì 7 gennaio

Feletto, domenica 7 gennaio

Rivarolo c,Se venerdì 8 gennaio

Forno sabato 9 gennaio

Corio, domenica 10 gennaio

Pertusui, domenica 10 gennaio

Forno, domenica 17 gennaio

Levone, domenica 17 gennaio

Salassa, domenica 17

Ciriè, martedì 19 gennaio

Corio, martedì 19 gennaio

Rivarolo C.se venerdì 22 gennaio

Valperga, venerdì 22 gennaio

Rivara, sabato 23 gennaio

San Giusto, sabato 23 gennaio

Lombardore, martedì 26 gennaio

Front .Cse domenica 31 gennaio

Qui di seguito cellulari dei referenti gruppi dove potete prenotarvi

Aglie’ 331-3539783

Barbania / Front _ 347-9033486

Bosconero 011-9889011 e 338-7666088

Cirie’ 340-7037457

Corio 348-7987945

Favria 333-1714827

Feletto 339-1417632

Forno Canavese _ 338-8946068

Levone 340-0675250

Locana 349-6623516

Lombardore / Rivarossa 333-3310893

Montanaro 377-7080944

Ozegna 339-3921510

Pont 333-8937412

Rivara 339-6339884

Rivarolo Canavese 348-9308675 e 347-4127317

San Giusto Canavese 377-1213021

Valperga / Salassa / Pertusio 347-5821598

Varisella / Vallo 333-9584743

Favria, 27.12.2020 Giorgio Cortese

Vieni a donare, Ti aspettiamo a Favria Martedì 5 GENNAIO 2021 cortile interno del Comune dalle ore 8 alle ore 11,20. Abbiamo bisogno anche di Te. Dona il sangue, dona la vita! Attenzione a seguito del DPCM del 8 marzo 2020, per evitare assembramenti è necessario sempre prenotare la vostra donazione. Portare sempre dietro documento identità. a Grazie per la vostra collaborazione. Cell. 3331714827- grazie se fai passa parole e divulghi il messaggio

Il più bel dono di Natale è nella felicità del destinatario degli Auguri! Auguri di Buon Natale coi fiocchi!

