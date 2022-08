L’estate con agosto entra nel suo culmine, quando la Valle d’Aosta accoglie il maggior numero di turisti, ai quali offre una gran varietà di iniziative e attività per godere appieno delle vacanze, all’insegna del divertimento e del relax.

Nel calendario degli eventi del capoluogo aostano, il 6 agosto si apre la Foire d’été, la Fiera d’Estate, nata nel 1969 per mostrare una panoramica della produzione artigianale valdostana con oltre 500 espositori. Negli stessi giorni, dal 4 al 7 agosto, nella centrale piazza Chanoux, si tiene l’Atelier des métiers, manifestazione riservata alle imprese artigiane che hanno fatto della produzione artistica la loro professione, dedicata all’esposizione di pezzi relativi a mobili, tessuti, sculture, oggettistica. Sabato 20 agosto si prosegue con Aosta in Festa, un’iniziativa poliedrica che promuove i prodotti agroalimentari e le produzioni artigianali del territorio, offrendo anche visite guidate gratuite della città con “VisitiAMO Aosta”.

E per grandi e piccini nel weekend dal 12 al 15 agosto la città si trasforma in una ludoteca con la 14a edizione di GiocAosta: oltre 1.500 giochi in scatola, enigmistica e modellismo, giochi giganti e cacce al tesoro, giochi di ruolo e videogiochi, giochi di carte e ciclotappo e tanti appuntamenti speciali.

Castelli, siti archeologici e musei sono, invece, i suggestivi palcoscenici per Culturété, la nota rassegna di eventi annuale che fino a tutto agosto propone un ricco calendario di appuntamenti dedicati ad adulti e bambini, offrendo a tutti insolite occasioni di scoperta e approfondimento. Esperienze rese ancor più emozionanti da iniziative in cui la narrazione storica si mescola all’arte del teatro, alla magia della musica e all’incanto delle luci, creando esperienze insolite e speciali.

Al Forte di Bard – uno dei migliori esempi di fortezza di sbarramento del primo Ottocento, arroccato su una parete rocciosa a picco sulla Dora Baltea – per tutta l’estate (fino al prossimo 22 dicembre) sarà possibile visitare la mostra Umberto Mònterin, di ghiaccio di sabbia, dedicata agli studi sulla montagna e ai ghiacciai di Umberto Mònterin, uno dei pionieri della climatologia in Italia.

Per gli appassionati di sport, la Valle d’Aosta primeggia per l’estrema varietà di discipline sportive praticabili ed è la destinazione perfetta per chiunque intenda cimentarsi in un contesto incantevole. Dagli oltre 5.000 km di sentieri praticabili dagli escursionisti ai 1.000 km di tracciati, sterrati o sentieri, e diversi bike park – da La Thuile, a Pila a Cervinia – adatti alle escursioni in bicicletta, per gli appassionati di ciclismo su strada o di mountain bike, con pendii verticali strepitosi per downhill, freeride o cross country.

E per coloro che ai boschi preferiscono i fiumi, le acque bianche della Dora Baltea e dei torrenti assicurano grandi emozioni e divertimento per tutte le età con il rafting, la canoa canadese e il kayak fluviale dalla Valdigne fino ad Arnad, in bassa valle.

Adrenalina e divertimento, per adulti, ragazzi e bambini, sono assicurati anche nei parchi avventura, disseminati nelle varie valli della regione, dove cimentarsi in esperienze coinvolgenti circondati dalla natura più rigogliosa.

