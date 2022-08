Torna nel primo fine-settimana di settembre il Torneo di Maggio di Cuorgnè. Un’edizione particolare, questa del 2022, che ha visto la manifestazione divisa in due momenti staccati: un “Prologo” in primavera, il 14 e 15 maggio, e la parte più consistente all’inizio di settembre. Il motivo è facilmente intuibile: le incertezze legate alla pandemia, che hanno influito sulla possibilità di mettere in moto per tempo la complessa macchina organizzativa. Re Arduino e la Regina Berta erano stati già presentati ufficialmente ed incoronati sabato 14 maggio; ora torneranno al centro dell’attenzione in tre giorni ricchi di appuntamenti.

Claudio Aiello e Nadia Sandretto Locanin festeggeranno proprio in concomitanza con il Torneo i loro vent’anni di matrimonio. Lui ha 50 anni e lavora come operaio in una ditta di Forno; lei, 44 anni, è titolare del “Wash Dog” di Cuorgnè e sfila al torneo da quand’era una ragazzina. Fanno parte del Borgo di Sant’Anna.

Come già nelle ultime edizioni, all’area del centro storico teatro della manifestazione si potrà accedere da un solo punto: Via Garibaldi, dove saranno collocati i tornelli e la biglietteria mentre la Cassa-cambio troverà posto in Piazza Morgando. Il biglietto d’ingresso costerà 3 euro al giorno oppure 7 euro per tutte e tre le giornate.

La novità di quest’anno saranno gli “Arduini virtuali”. L’Arduino è la moneta che si utilizza per i pagamenti all’interno dell’area destinata al Torneo e potrà essere acquistata in anticipo da casa attraverso una ricarica prepagata e con la possibilità di scegliere il taglio che si preferisce. Via e-mail arriverà un QRcode che dovrà essere salvato sull’”Apple Wallet” : sarà l’acquirente a decidere se stamparlo su carta oppure mostrarlo sul telefonino. Con questi sistema, le consumazioni presso le bettole potranno essere pagate rapidamente, senza necessità di passare alla Cassa di Cambio per ottenere gli “Arduini” di metallo. L’eventuale ricarica potrà essere effettuata con lo stesso sistema.

La novità sarà sicuramente ben accolta dagli amanti della tecnologia e certo snellirà i tempi. Lascerà invece un po’ perplessi quanti vedono nel Torneo non tanto un’occasione per fare festa, quanto la possibilità di rivivere il più fedelmente possibile le atmosfere e gli ambienti di mille anni fa.

VENERDÌ 2 SETTEMBRE

Si inizia alle 19 con l’apertura delle casse-cambio in piazza Morgando e delle bettole, collocate come sempre sotto i portici di Via Arduino ed in Piazza Pinelli. Alle 19,30, presso il Palazzo Comunale, inaugurazione di “Borghi su ceramica”.

Alle 21 Corteo Storico medievale nelle vie del centro storico, seguito alle 21,30 dalla tradizionale Corsa delle Botti. Alle 22 Omaggio alla Regina Berta 2019, che è rimasta ”in carica” per tre anni invece dell’anno consueto essendo saltate le edizioni 2020 e 2021 a causa della pandemia. Le verranno consegnati il manto e la spilla dell’Ordine delle Regine. Alle 23 Omaggio alla Regina Berta del 2022 in Piazza Boetto con spettacoli musicali ad opera dei “Motus Inducta – Il Clan” e combattimenti medievali eseguiti dal Gruppo Storico Comes Palatinus. Alle 24 chiusura delle bettole e delle casse di cambio.

SABATO 3 SETTEMBRE

Alle 19 apertura di case-cambio e bettole e del Mercato Cuorgnè. Ecco il programma del Torneo di maggio dal 2 al 4 settembre. Medievale in Via Garibaldi. Alle 19,30 spettacoli itineranti ad opera di Milfo Lo Buffon Giullare e del Gruppo Musicale “Sonagli di Tagatam” nelle vie del centro storico. Alle 21 Re Arduino, la regina Berta, la loro Corte e l’Armata vengono accolti dal popolo in festa, che li accompagna durante la sfilata nel centro storico. Dalle 22, presso l’Arena Rex Imperi di Piazza Pinelli, Danze Medievali a cura della scuola di Danza “La Fenice”; Spettacolo medievale “Ora… est come allora” a cura dei fratelli Ochner; Concerto di Sonagli di Tagatam. Chiusura delle bettole e delle casse di cambio all’1.

DOMENICA 4 SETTEMBRE

Alle 10 aprirà il Mercato Medievale di Via Garibaldi mentre i vari Borghi si esibiranno in Via Arduino con ambientazioni “Cuorgnè nell’Anno Mille”. Sempre nel centro storico, dalle 10 alle 12: Giochi medievali in legno e laboratori gratuiti con lezioni di Tamburo medievale per bambini al disopra dei 5 anni; di Tiro con l’Arco e di Combattimenti Medievali dai 7 anni. Per bambini dai 5 anni in su: “Conosciamo le lavorazioni con la creta e materiali medievali”.

Alle 12 apriranno le Casse-cambio e le bettole per il pranzo. Alle 14,30: Grande Corteo Storico dei Reali, della Corte, dei Figuranti dei Borghi e di tutti gli ospiti provenienti dal territorio della Marca Arduinica. Dalle 15,30 alle 18,30, sempre nel centro storico: Giochi medievali, Percorso sui pony e Laboratori a tema per bambini, che potranno diventare Giovani cavalieri dell’Anno Mille; Spettacoli itineranti ad opera dei Fratelli Ochner, Milfo Lo Buffon Giullare s Sonagli di Tagatam. Premiazione dei vincitori del Concorso “Coloré” presso l’Arena Rex Imperi di Piazza Pinelli, con la partecipazione dei Reali e della loro Corte. Dalle 21, sempre nell’Arena Rex Imperi, esibizione musicale dei Sonagli di Tagatam, “Omaggio ai Reali” da parte dei tamburi dei Borghi cuorgnatesi; Carosello di chiusura. Le bettole e le Casse-cambio chiuderanno alle 24.

Commenti