Appena è arrivata la notizia dell’apertura del Punto di Primo Intervento di Cuorgnè, prevista per il 9 gennaio, qualcuno si sarà chiesto se non mancasse qualcosa. Qualcun altro, invece, se n’è accorto subito: del povero Pronto Soccorso di Lanzo non si è parlato.

L’incontro dei sindaci con Alberto Cirio, Luigi Genesio Icardi e Stefano Scarpetta non verteva su quello. Ci si aspettava un comunicato stampa, una notizia di agenzia, un segno di vita qualunque dalla Regione, che dicesse chiaro e tondo: riapriremo anche Lanzo sotto forma di Punto di Primo Intervento.

E invece niente. Tra [...]