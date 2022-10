Pur se nella seconda metà di ottobre nel basso Vercellese si sono raggiunte temperature di 22-24 °C, e sebbene il costo del gas e degli altri combustibili da riscaldamento sia notevolmente aumentato rispetto agli anni scorsi, gli stolti crescentinesi erano pronti già da due settimane ad accendere caldaie e bruciatori, per consumare inutilmente un po’ di metano o di gasolio e pagare inutilmente bollette salatissime. Ma ecco che per fortuna, dall’alto del suo buonsenso, il sindaco ha emanato un’ordinanza per vietare l’accensione finché fa caldo e costringere i concittadini a risparmiare, perché da soli non ci sarebbero arrivati e avrebbero sprecato calore e soldi. E se sgarri viene il Vigile a multarti. Questa sì che è un’Amministrazione illuminata!

Di quanta energia elettrica si consuma invece in Municipio dopo avere installato, negli ultimi mesi, spendendo migliaia di euro, nuovi condizionatori in tutti gli uffici parleremo magari un’altra volta. Ora risparmino energia i cittadini nelle loro case.

Dentro la notizia

Dopo una prima ordinanza che aveva posticipato l’accensione degli impienti di riscaldamento al 29 ottobre, nei giorni scorsi il sindaco Vittorio Ferrero ne ha firmata una seconda che la posticipa ulteriormente al 3 novembre.

Il Comune di Crescentino è inserito nella zona climatica E dell’art. 4 del Dpr 74 del 2013, e che ciò comporta un orario massimo di funzionamento di 14 ore giornaliere tra il 15 ottobre ed il 15 aprile, successivamente ridotto a 13 ore per effetto del Decreto del Ministero della Transizione Ecologica n. 383 del 6 ottobre scorso. Si è però previsto che, fino al 30 novembre compreso, l’accensione degli impianti termici ad uso riscaldamento potrà essere attivata per un massimo di 10 ore nella singola giornata.

Sempre il decreto del 6 ottobre riduce di 1° C i valori di temperatura indicati dal Dpr del 2013 per gli impianti termici di climatizzazione alimentati a gas naturale, portandoli a 17°C + 2°C di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili, e a 19°C + 2°C di tolleranza per tutti gli altri edifici.

L’ordinanza non si applica agli edifici adibiti a case di cura e assimilabili (compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani), alle strutture protette per l’assistenza ed il recupero dei tossicodipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici, agli edifici adibiti a scuole materne e asili nido, agli edifici adibiti a piscine, saune e assimilabili, a quelli adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili, nei casi in cui ostino esigenze tecnologiche o di produzione.

Saranno effettuate verifiche: ai Vigili Urbani è stato ordinato di adottare le opportune misure di controllo per il rispetto dell’ordinanza, la cui inosservanza comporta l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge.

