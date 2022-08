Chivasso in festa da domenica fino al prossimo 11 settembre, con gli eventi promossi dalla Pro Loco L’Agricola e patrocinati dall’amministrazione comunale, dalla Città Metropolitana, dalla Regione e dall’Unpli, per la Patronale. Oltre ai festeggiamenti secolari in onore del Beato Angelo Carletti e alla tradizionale Fiera Regionale, tra le novità più attese di quest’anno vi è il “Carlevè d’Istà”, il Carnevalone che, dopo le limitazioni della pandemia, esordisce d’estate.

L’appuntamento è per domenica 4 settembre, alle ore 17,30, con la grande sfilata per le vie del centro di gruppi mascherati, carri allegorici, bande musicali, street band, cariocas brasiliane e tante maschere ospiti. Il corteo sarà aperto dai personaggi storici della kermesse: la Bela Tolera, l’Abbà e la corte. Mercoledì 31 agosto, alle ore 8, prenderà il via la Fiera Regionale nel centro storico e nel Parco del Mauriziano, che si protrarrà fino alle ore 17. Alle ore 19,30, borghi, frazioni ed associazioni chivassesi promuovono la serata musicale e gastronomica “Borghi in piazza 2022”. In caso di maltempo, l’appuntamento sarà recuperato giovedì 1 settembre. Alle 21 si terrà invece una serata latino-americana, a cura di Dance ABC Dance, in piazza Dalla Chiesa.

Giovedì 1 settembre, alle ore 21, sul palco di piazza Dalla Chiesa si terrà lo Shary Band Live, con un mix tra musical e live concert. Venerdì 2 settembre, allo stesso orario e nella stessa location sarà di scena la cover band “The Queen Tribute”con Italian Rapsody. Lo street food sarà protagonista della serata di sabato 3 settembre, a partire dalle ore 19,30, al Foro Boario, con apericena e cena in piazza. Alle ore 21, in collaborazione con Il Lido 2.0, è prevista l’iniziativa “Agricola Beach Party”, mentre alle ore 23, sul lato sud di Piazza D’Armi, davanti al campo sportivo “E.Pastore” si terrà lo spettacolo piromusicale con fuochi d’artificio a ritmo di musica. Sabato 10 settembre, a partire dalle ore 10, il tradizionale Mercà d’la Tola porterà le sue bancarelle di oggetti d’antiquariato, artigianato, modernariato, vintage e collezionismo in via Torino. In serata, alle ore 21, in piazza Dalla Chiesa, le Filarmoniche Chivassesi si esibiranno nel concerto bandistico “Bande sotto le Stelle”.

Il cartellone si chiuderà domenica 11 settembre con la Festa sul Po del Beat’Angelo nel Parco del Bricel. Tra le numerose iniziative previste, si terranno i giri in barca, grazie all’associazione “Amici del Po di Chivasso e del Monferrato”, e sarà consegnata una donazione da un cittadino. Nel pomeriggio Loris Gallo si esibirà in una performance di musica popolare, e alle ore 18, la pasticceria Bonfante celebrerà il centenario della sua fondazione con un raffinato aperitivo.

L’ingresso è gratuito per tutti gli eventi.

