Classe 1975, torinese ma dal 1995 eporediese, Pier Luigi Terzi assume la guida della macchina operativa dello Storico Carnevale di Ivrea.

Profondo conoscitore e amante del Carnevale ha partecipato e preso parte alla manifestazione sin dal 1997 in più occasioni, sia ricoprendo ruoli – Paggio della Mugnaia, Dignitario del Podestà – che come volontario riuscendo quindi a comprendere meglio gli aspetti organizzativi che sono alla base di una manifestazione così complessa. Allestitore di eventi nella vita professionale, l’organizzazione e la cura dei dettagli sono certamente parte del suo quotidiano, tutto a vantaggio di questo nuovo incarico che assume con entusiasmo e che già dal 2020 aveva potuto vivere da vicino facendo parte dello staff organizzativo.

“Ringrazio il CDA per l’incarico e la fiducia – commenta Terzi – Sono fiducioso e convinto che riusciremo a svolgere questa edizione, seppur con tutte le complicazioni che comportano le nuove ripartenze, nel miglior modo possibile, senza tralasciare nessuna essenza della nostra manifestazione. Sono altrettanto fiducioso nella proficua e costruttiva collaborazione di tutte le componenti che danno vita al nostro Carnevale.”

In un comunicato stampa diffuso nelle scorse ore la Fondazione coglie l’occasione per ricordare che ogni notizia riguardante la manifestazione riportata dalla stampa o da altri media, ivi compresi i nomi dei personaggi maschili, non è ufficiale – e pertanto non confermata – fino alla comunicazione tramite canali ufficiali dello Storico Carnevale di Ivrea. Toh guarda….

Fin troppo esplicito il riferimento a La Sentinella del Canavese (e bene che ha fatto….!!!) che nei giorni scorsi aveva anticipato i candidati alla carica di Generale, Sostituto del gran cancelliere e Podestà. Tra i più accreditati a ricevere sciabola e feluca ci sarebbe Marcello Feraudo, 38 anni, osteopata, giocatore di basket nel Montalto Dora, figlio di Anna Rosa Esposti, Violetta 1986 e marito della Mugnaia 2018 Francesca Olivero, aderente al gruppo Cuj dal vin. Nell’elenco anche Alberto Borsetto dell’associazione carri da getto a Davide Sabolo del circolo ufficiali, a Flavio Casarin, dei Valletti.

Dal Generale al Sostituto del gran cancelliere che sarà ancora una volta (lo è già stato nel 2019) Erino Mignone. Toccherà infine a Piero Groia, 68 anni, vestire i panni del Podestà.

