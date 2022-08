Rassegna di film di montagna al PalaMila di Ceresole Reale, organizzata Dal MUseomontagna di Torino, in collaborazione con Iren nell’ambito della mostra CIAK SI SCALA!

La mostra Ciak, si scala!, prodotta dal Museo Nazionale della Montagna di Torino,è presentata da IREN nello spazio espositivo della Casa Alpina, presso la diga di Ceresole Reale – in occasione del Centenario del Parco del Gran Paradiso.

Dopo l’allestimento a Trento, Palazzo Roccabruna – in collaborazione con la Camera di Commercio locale e in occasione del 70° anniversario del Trento Film Festival – la mostra arriva in Piemonte con un doppio allestimento. La sezione principale sarà visitabile al Museo nel maggiore spazio dedicato alle esposizioni temporanee, mentre la sezione distaccata di Ceresole sarà aperta ai visitatori già il 3 luglio.

L’esposizione – a cura di Marco Ribetti, vicedirettore del Museomontagna e conservatore della Cineteca storica e Videoteca, con testi di Roberto Mantovani, giornalista e storico dell’alpinismo – presenta manifesti originali e foto di scena selezionati tra i circa 8.000 beni del Fondo Documentazione Cinema delle Raccolte iconografiche Museomontagna e sequenze di film dalla sua Cineteca storica e Videoteca, che conserva circa 4.000

La rassegna cinematografica

MERCOLEDI’ 17 AGOSTO, ORE 18,30

Finis Terrae.La libertà di esplorare di Fulvio Mariani

Alberto Maria De Agostini e Walter Bonatti sono i due grandi nomi dell’avventura, figli di generazioni diverse, che hanno dedicato parte della loro vita alle regioni australi dell’America Latina. De Agostini, sacerdote salesiano, fotografo, scrittore e cineasta, operò nelle aree più remote della Patagonia , fino alla metà degli anni ‘50, prima della diffusione della fotografia aerea e satellitare. All’età di 26 anni venne inviato nelle missioni dell’America australe, dove rimase per alcuni decenni, affiancando l’attività di evangelizzazione a lunghi e continui viaggi alla scoperta di valli, ghiacciai e cime della Cordigliera. Il film ripercorre per intero, assieme a Walter Bonatti, la straordinaria vicenda dell’esploratore salesiano e la sua titanica opera di esplorazione, cucendo immagini ricavate dalle fotografie e dai filmati storici di padre De Agostini (che spaziano tra gli anni ‘10 e il 1956), con riprese attuali. Il lungometraggio, girato interamente nella Terra del Fuoco e in Patagonia nel corso del 1999, è un vero e proprio viaggio nelle terre del mito, e propone, in una curiosa prospettiva che affianca presente e passato, una fantastica sequenza di alcuni dei luoghi più spettacolari e selvaggi delle regioni americane dell’estremo Sud: lo stretto di Magellano, i canali fueghini, la Cordigliera australe, i gruppi montuosi del Balmaceda, del Paine del Fitz Roy, i ghiacciai Upsala e Viedma, e lo sterminato Hielo Patagonico Sur.

MERCOLEDI’ 24 AGOSTO,ore 18,30

Cannabis Rock di Franco Fornaris

I solitari del Gran Paradiso di Aldo Salvo

Cannabis Rock narra la breve e intensissima epopea ‘beat’ di un gruppo di giovani arrampicatori che dal 1973 al 1975, trasferendo sulle rocce il clima irrequieto e creativo del ’68, rivoluzionarono il tradizionalismo del mondo alpinistico piemontese e italiano. Un viaggio iniziatico di una tribù di giovani ribelli che, ispirati dalle teorie di Gian Piero Motti, vissero la loro stagione alpinistica come tormento interiore, chi scoprendo lo yoga e chi la marijuana, chi rapito da estasi e chi da rabbia. Una stagione vissuta al suono delle musiche di Bob Dylan e dei Popol Vuh, con una profonda incoscienza nei confronti della vita. Le scalate diventarono delle vere esplorazioni cariche di significati simbolici e visionari, lungo vie battezzate con nomi evocativi: Cannabis, Fessura della Disperazione, Strapiombi delle Visioni, Diedro Sanchez.

La seconda pellicola proposta data 1957 ed è firmata da Aldo Salvo. Racconta le vicende di un eremita che ha scelto di vivere tra le montagne del Gran Paradiso.

