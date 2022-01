CERESOLE REALE. Raffiche di vento foehn fino a quasi 180 chilometri orari sulle montagne del Piemonte, oltre i 70 a Torino. E’ la tempesta provocata dalla combinazione tra un fronte freddo sceso dal Nord Europa e lo scontro tra l’alta pressione sull’Europa occidentale e la bassa pressione sulla parte orientale del continente.

Lo spiega Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) Piemonte. Le stazioni meteo di Arpa hanno registrato oggi raffiche a 178.6 kmh sopra Ceresole Reale, nel parco nazionale del Gran Paradiso, 131 kmh sul Monte Fraiteve, sopra Sestriere; 84.6 in bassa Valle di [...]



Abbiamo deciso di rendere gratuiti alcuni contenuti di questo sito e questo articolo è in questo elenco. Se vuoi leggerlo devi però essere registrato. Se sei già registrato effettua il login (cliccando qui), altrimenti registrati (cliccando qui)