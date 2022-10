Sabato mattina nel Centro Polivalente di piazza Vittorio Veneto a Cavagnolo, per la prima volta è avvenuto un piccolo miracolo, uno di quelli che non si vedono in giro, se non nelle aule didattiche delle scuole: all’interno delle letture per i bambini, hanno trovato spazio anche le letture in CAA.

La CAA, Comunicazione Aumentativa e Alternativa, è una comunicazione facilitata, volta a tutti i bambini con difficoltà. Questa comunicazione è costituita da due parti, una parte visiva, più naturale e intuitiva, che aiuta a elaborare le informazioni, dando un senso immediato [...]



